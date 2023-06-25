К аварии на ЗАЭС, в частности, может привести повышение россиянами напряжения на линиях электроснабжения к станции.

Возле 4 из 6 энергоблоков Запорожской АЭС российские оккупанты разместили технику со взрывчаткой. Россия завершила подготовку к теракту, констатирует украинская разведка.

В интервью британским СМИ начальник ГУ ГУР МО генерал-майор Кирилл Буданов отметил, что ядерные реакторы без охлаждения могут расплавиться за период от 10 часов до 14 дней, пишет пресс-служба разведки.

К аварии на ЗАЭС также может привести повышение россиянами напряжения на линиях электроснабжения к станции. "План теракта на ЗАЭС полностью разработан и утвержден. Для ускорения катастрофы они могут использовать технические средства", - сказал Буданов.

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Руководитель ГУР МО Украины напомнил о минировании российскими войсками пруда-охладителя ЗАЭС, а также сообщил о размещении оккупантами начиненной взрывчаткой техники возле 4 из 6 энергоблоков станции. "Никогда ситуация не была такой серьезной, как сейчас", - подчеркнул Буданов.

Россия может совершить теракт, если потерпит поражение на левом берегу Днепра. Создание зоны ядерного бедствия Россия рассматривает как предохранитель дальнейшего продвижения ВСУ, пояснил Буданов.

В то же время, по его оценке, существует риск, что РФ может осуществить атаку на ЗАЭС с утечкой радиации как "превентивной мері", чтобы остановить контрнаступление ВСУ и заморозить линию фронта в нынешнем виде.

Запорожская АЭС - Россия готовит теракт

Украинское военно-политическое руководство считает вполне реальным сценарий, при котором Россия подорвет оккупированную ею Запорожскую АЭС. Так уже произошло и с плотиной Каховского водохранилища, которую оккупанты предварительно заминировали и взорвали, чтобы не допустить продвижения ВСУ на юге.

По данным ГУР, россияне заминировали Запорожскую атомную электростанцию и, самое страшное, что был заминирован пруд-охладитель. Хотя МАГАТЭ и "не увидело" минирования в пруду-охладителе, однако указало на минирование Россией других участков ЗАЭС, в частности по периметру и в некоторых местах внутри.

Более того, по пока не подтвержденной информации и. о. председателя Госатомрегулирования Олега Корикова, заминированными являются водосбросные сооружения, которые соединяют пруд-охладитель Запорожской АЭС и высохшее Каховское водохранилище. В случае подрыва этих водосточных сооружений не будет водных ресурсов в объеме 48 млн кубометров, чтобы обеспечить охлаждение облученного ядерного топлива, которое находится в реакторах и в бассейнах выдержки ЗАЭС.

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