Меньше всего сторонников НАТО среди тех, кому 60 и более лет, а 81% тех, кому меньше 30 лет, голосовали бы "за".

За вступление в НАТО на референдуме готовы проголосовать почти 90% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

В случае проведения в ближайшее время референдума, за вступление в НАТО проголосовали бы 74% всех опрошенных, или 87,5% тех, кто собирается принять участие в нем. При этом проголосовали бы против - соответственно 8,5% и 5%.

В Центре Разумкова сообщили, что в июне 2017 года за вступление в НАТО намеревались голосовать 48% всех опрошенных, или 69,5% тех, кто собирался принять участие в референдуме (проголосовали бы против - соответственно 33% и 26%).

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Больше всего готовых голосовать за вступление Украины в НАТО среди жителей западного региона - 85% (против 4%), центрального - 77% (против 5%). На востоке готовы голосовать 65% жителей (против 14%), а на юге - 54% (против 21%).

Чем моложе респонденты, тем чаще они собираются голосовать за вступление в НАТО - доля таковых возрастает с 65% в самой старшей (60 и более лет) группе до 81% среди тех, кому меньше 30 лет.

Среди тех, кто доверяет президенту Владимиру Зеленскому, собираются голосовать за вступление в НАТО 79% (при 5,5% тех, кто против), а среди тех, кто ему не доверяет - соответственно 45,5% и 25,5%.

Среди тех, кто общается дома преимущественно на украинском языке, собираются голосовать за вступление в НАТО 78% (при 6,5% тех, кто против), а среди тех, кто преимущественно говорит на русском - соответственно 64% и 14%.

Как проводился опрос

Социологическая служба Центра Разумкова проводила опрос в рамках проекта программы MATRA, финансируемого Посольством Королевства Нидерландов в Украине.

Опрос методом face-to-face проводился с 22 февраля по 1 марта в 22 областях и Киеве. При этом в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях он проводился только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Вступление Украины в НАТО - что известно

Как сообщал УНИАН, Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, процесс вступления Украины в НАТО будет очень быстрым, и будет зависеть от итогов войны с РФ.

Напомним, что для вступления нашего государства в Альянс соответствующее решения должны поддержать все 30 стран-членов НАТО.

Между тем, каждый второй украинец (49%) считает, что вступление в НАТО является лучшим вариантом обеспечения безопасности Украины. Четверть считает, что Украина сможет стать полноправным членом НАТО сразу после победы в войне.

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