Процесс вступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) будет очень быстрым, и он зависит именно от итогов войны с Россией.
Украина позволит Альянсу модернизироваться, чтобы стать более эффективным с точки зрения ответа на подобные типы экспансии со стороны других государств, рассказал советник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телемарафона.
"Я думаю, что этот процесс (вступления Украины в НАТО - Ред.) будет очень быстрым, и он зависит именно от итогов войны. То есть, по сути, сейчас объявлено, что одним из важных итогов войны будет - это будет другой тип конфигурации безопасности общеевропейский, где Украина будет играть одну из ключевых ролей. И, в принципе, наши партнеры тоже к этому готовы…", - отметил он.
Подоляк добавил, что по ходу развития войны с РФ уже понятно, что у нашей страны в Европе одна из лучших, креативных, боеспособных армий.
Россия попыталась аннексировать части ряда областей Украины, а Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке - важнейшие новости
23-27 сентября на захваченных оккупантами частях Херсонской и Запорожской областей прошли псевдореферендумы о выходе из состава Украины и присоединении к России, а на подконтрольной противнику территории Донецкой и Луганской - о присоединении к РФ.
Противники заставляли людей голосовать под дулами автоматов и "нарисовали" результаты псевдореферендумов - якобы абсолютное большинство участников отдали голоса "за" инициативы оккупантов.
В частности, Украина, Евросоюз и США уже не признали результаты псевдореферендумов.
30 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ аннексирует части четырех областей Украины.
После этого появилась информация, что Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Позже генсек Альянса Йенс Столтенберг сказал, что для вступление Украины в НАТО такое решение должны одобрить все 30 стран-членов блока.
Справка УНИАН. Киев решил пополнить ряды НАТО после того, как Россия в 2014 году захватила украинский Крым и вторглась на часть Донецкой и Луганской областей. РФ категорически против того, чтобы Украина стало членом НАТО.