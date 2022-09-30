В ходе войны с РФ стало понятно, что у нашей страны в Европе одна из лучших армий, отметили в Офисе президента.

Процесс вступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) будет очень быстрым, и он зависит именно от итогов войны с Россией.

Украина позволит Альянсу модернизироваться, чтобы стать более эффективным с точки зрения ответа на подобные типы экспансии со стороны других государств, рассказал советник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Я думаю, что этот процесс (вступления Украины в НАТО - Ред.) будет очень быстрым, и он зависит именно от итогов войны. То есть, по сути, сейчас объявлено, что одним из важных итогов войны будет - это будет другой тип конфигурации безопасности общеевропейский, где Украина будет играть одну из ключевых ролей. И, в принципе, наши партнеры тоже к этому готовы…", - отметил он.

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Подоляк добавил, что по ходу развития войны с РФ уже понятно, что у нашей страны в Европе одна из лучших, креативных, боеспособных армий.

Россия попыталась аннексировать части ряда областей Украины, а Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке - важнейшие новости

23-27 сентября на захваченных оккупантами частях Херсонской и Запорожской областей прошли псевдореферендумы о выходе из состава Украины и присоединении к России, а на подконтрольной противнику территории Донецкой и Луганской - о присоединении к РФ.

Противники заставляли людей голосовать под дулами автоматов и "нарисовали" результаты псевдореферендумов - якобы абсолютное большинство участников отдали голоса "за" инициативы оккупантов.

В частности, Украина, Евросоюз и США уже не признали результаты псевдореферендумов.

30 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ аннексирует части четырех областей Украины.

После этого появилась информация, что Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Позже генсек Альянса Йенс Столтенберг сказал, что для вступление Украины в НАТО такое решение должны одобрить все 30 стран-членов блока.

Справка УНИАН. Киев решил пополнить ряды НАТО после того, как Россия в 2014 году захватила украинский Крым и вторглась на часть Донецкой и Луганской областей. РФ категорически против того, чтобы Украина стало членом НАТО.

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