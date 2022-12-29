Наиболее распространен скепсис относительно вступления Украины в Североатлантический альянс среди жителей южных областей.

Каждый второй украинец (49%) считает, что вступление в НАТО является лучшим вариантом обеспечения безопасности Украины.

Об этом сообщает Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, ссылаясь на результаты опроса, проведенного с 13 по 21 декабря 2022 г. совместно с социологической службой Центра Разумкова и при поддержке программы MATRA.

Как отмечается в пресс-релизе по результатам опроса, еще 9% респондентов заявили, что надежнее будет заключить соглашение о стратегической обороне с несколькими странами за исключением США. В то же время 7% опрошенных считают, что соглашение о стратегической обороне стоит заключать исключительно с США.

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17% респондентов убеждены, что лучшим гарантом безопасности для Украины может стать сама Украина, путем развития собственных Вооруженных сил.

9% продолжают поддерживать внеблоковый статус для Украины с международными гарантиями безопасности.

Оценивая шансы вступления Украины в НАТО, мнения украинцев разделились. Четверть считает, что Украина сможет стать полноправным членом НАТО сразу после победы в войне. Столько же опрошенных считает, что, кроме победы, Украине еще придется реализовать все необходимые для вступления реформы. 19% респондентов верит, что Украину примут в НАТО еще до окончания войны, а 16% украинцев вообще не очень верят в то, что Украина когда-нибудь войдет в НАТО.

Наиболее распространен скепсис относительно вступления Украины в НАТО среди жителей юга: 30% считают вступление Украины в НАТО маловероятным, лишь 5% верит, что это может произойти еще до окончания войны.

Согласно результатам опроса, абсолютное большинство украинцев считает, что военное и политическое руководство страны должно продолжать войну даже если помощь со стороны западных государств уменьшится или прекратится полностью. 15% считает, что лучше всего было бы при таких условиях попытаться заморозить конфликт, но не принимать условия РФ. 11% респондентов согласились, что в таком случае руководству страны стоит начать переговоры с РФ и быть готовыми идти на уступки ради достижения мира.

Социологи отмечают, что поддержать руководство Украины в попытках договориться с РФ в случае прекращения поставок оружия и финансов от Запада больше всего готовы люди, которые живут за чертой бедности (20%) и южане (27%).

Как проводился опрос

Всего в опросе приняли участие 2 тыс. 018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Опрос проводился методом face-to-face в 22 областях Украины, на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Украина в НАТО: детали вступления

30 сентября президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Теперь официальное приглашение присоединиться к Альянсу должны оформить все государства-члены.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в НАТО как вариант гарантий безопасности для нее пока маловероятно.