Поддержка вступления в Альянс сейчас самая высокая за историю наблюдений, отметили социологи.

В случае проведения в Украине референдума 86% опрошенных граждан поддержали бы вступление в Европейский Союз, а 83% – высказались бы за вступление в Североатлантический альянс (НАТО).

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 1-2 октября.

Социологи отмечают, что поддержка вступления в НАТО – самая высокая за историю наблюдений: на референдуме эту инициативу поддержали бы 83%, против такой инициативы – 4%, не проголосовали бы – 9%. В июне вступление в Альянс поддерживали 76%.

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"В отличие от вступления в ЕС вступление в НАТО несколько осторожнее воспринимается жителями востока страны (69% – за вступление, 9% – против, 17% – не пришли бы на голосование). Несмотря на это, по сравнению с предыдущим опросом динамика в поддержке вступления в НАТО среди жителей этого макрорегиона очень положительная: в июне "за" было 55%, "против" – 20%, не пришли бы голосовать – 22%", – отмечают в СГ "Рейтинг".

Вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума поддержали бы 86% опрошенных. Против проголосовали бы 3%, не проголосовали бы – 7%. Поддержка вступления в ЕС единодушна среди представителей всех макрорегионов и возрастных групп.

Путь Украины в НАТО и ЕС – это надо знать

Украина решила вступить в Евросоюз и НАТО после того, как Россия в 2014 году захватила Крым и вторглась на часть Донецкой и Луганской областей.

Рано утром 24 февраля 2022 году РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину, противнику удалось захватить ряд населенных пунктов на востоке и юге нашего государства.

28 февраля украинский лидер Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе.

23 июня Евросовет предоставила нашему государству статус кандидата на членство в ЕС.

30 сентября президент РФ Владимир Путин во время выступления перед Федеральным собранием заявил, что его страна аннексирует части четырех областей Украины, на территории которых захватчики провели псевдореферендумы. Почти весь мир признал "референдумы" незаконными.

В этот же день Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в упрощенном режиме.

Справка УНИАН. Во время исследования методом телефонных интервью (CATI) опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

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