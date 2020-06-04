Торговля ключевыми должностями в Харькове: суд избирает меру пресечения подозреваемым

Одному из фигурантов дела суд постановил взять под стражу с возможностью внесения залога 4 млн грн.

Двое задержанных по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах предстали перед судом — пока для избрания меры пресечения.

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Около 10:00 начали избирать меру пресечения первому подозреваемому — 52-летнему уроженцу Одессы. О мужчине известно, что он официально не трудоустроен, доходов не имеет, работал в автомастерской, женат, имеет двух детей, передает Суспильне.

Прокурор и следователь ходатайствовали о мере пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 5 млн грн. Защита просила домашнего ареста.

Подозреваемый на вопрос судьи отвечать отказался.

"Прошу разрешить на сегодня согласно 63 статье Конституции (право лица на отказ от дачи показаний — ред). не давать никаких показаний, но это не значит, что я не готов сотрудничать со следствием", — сказал он.

Вопрос избрания меры пресечения мужчина оставил на усмотрение суда.

После 1,5 часов в совещательной комнате суд постановил взять подозреваемого под стражу с возможностью внесения залога 4 млн грн.

Прокурор сказал, что будет обжаловать решение суда. Апелляцию будет подавать и защитник. По его словам, залог для подзащитного — "непосильный".

Заседание в отношении второго подозреваемого, 68-летнего мужчины, должно было начаться в 12:00, но началось с опозданием почти на полтора часа.

Как сообщал УНИАН, 2 июня в Харькове задержали двух «торговцев» ключевыми должностями в регионе. Злоумышленников задержали в одном из ресторанов после получения ими первого денежного транша $150 тыс.

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