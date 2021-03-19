Кроме того, в столице утром заметны несколько ДТП.

По состоянию на утро пятницы, 19 марта, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки.

Так, как свидетельствуют данные Google Maps, движение на всех мостах, а именно — Северном, Южном, Дарницком, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега.

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На правом берегу Киева частично затруднено движение по улицам Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, на проспекте Героев Сталинграда, улицах Богатырская, Елены Телиги, проспекте Степана Бандеры.

Пробки заметны на улицах Юрия Илленко, Сечевых Стрельцов, Владимирском спуске, проспекте Победы, проспекте Любомира Гузара, улицах Вадима Гетьмана, Полевая, Борщаговская, Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, улице Николая Гринченко.

На левом берегу осложнения движения заметны в сторону правого берега проспектами Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и Броварским проспектом.

Пробки образовались на бульваре Перова, улице Миропольская, Центральная. Частичное осложнение движения наблюдается на Днепровской набережной.

Кроме того, в столице утром заметны несколько ДТП. А именно две аварии произошло на проспекте Степана Бандеры (одна из них - возле Северного моста), на улице Новоконстантиновской, проспекте Академика Палладина, возле метро Житомирская - эти участки дорог лучше объехать стороной.

Напомним, в Киеве с 20 марта по 9 апреля вводятся строгие карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеванием коронавирусом.

Ситуация на дорогах Киева и Украины: что стоит знать

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Автор: Виктория Гордиенко