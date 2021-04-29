Главный инфекционист Львовской области Сергей Федоренко описал протекание COVID-19 у инфицированных пациентов. По его словам, сейчас симптомы, которые были в начале пандемии, случаются все реже и реже.
Читайте такжеУкраинцев предупредили о "более агрессивных" штаммах коронавируса из Индии и БразилииОб этом он рассказал в интервью ТСН.
«Температура достигает до 40 градусов, выражена общая слабость. Люди иногда даже не могут передвигаться по квартире или дому. Это тошнота или рвота, диарея, кашель и одышка. В стационаре в 95% случаев мы видим поражение легких, которое характеризуется двусторонней бронхопневмонией, развиваются миокардиты. Имеются также поражения со стороны центральной нервной системы. Это - дезориентированность в пространстве и времени. Есть даже случаи психотических реакций», – отметил специалист.
Директор Львовской областной инфекционной больницы добавил, что наблюдаются также и симптомы, которые были в начале пандемии – потеря обоняния, вкуса. Но эти признаки COVID-19 случаются все реже и реже.
Вас также могут заинтересовать новости
- Официально: Киев с 1 мая переходит из "красной" зоны карантина в "желтую"
- За сутки в Украине резко подскочило количество инфицированных коронавирусом, 387 умерших
- Более 70 тысяч украинцев вакцинировались от коронавируса за прошедшие сутки
- Ляшко призвал украинцев в возрасте 18-59 лет записаться на вакцинацию от COVID-19
- COVID-19: Украина может стать первой в Европе по смертности
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram