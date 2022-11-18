Ее сюжет объединит два события.

В "Укрпочте" намекнули на выпуск новой марки. Ее посвятят знаменитой мелитопольской черешне и еноту, которого российские оккупанты украли во время бегства из Херсона.

Как сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, украинцам очень понравилась марка с херсонскими кавунами. После этого начали поступать запросы на выпуск новой партии. Одни люди просили изобразить на следующей марке мелитопольскую черешню в знак будущего освобождения города. А другие предлагали сделать главным героем сюжета енота, которого рашисты украли во время бегства из Херсона.

"Люблю начинать пятницу с позитива. После марки с херсонским арбузиком нас просят выпустить марку с мелитопольской черешней и "тем самым" енотом. Однако, на все события марок не хватит, так, может, совместим?", — написал Смилянский.

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Гендиректор "Укрпочты" опубликовал изображение, которое потенциально может появится на марке. На нем показан енот, который скалится к оккупантам и держит в лапах черешню.

Украденный енот из Херсона: что известно

Российская пропагандистка Анна Долгарева 12 ноября призналась, что ее "товарищ" во время бегства из Херсона украл енота из местного зооуголка. Это событие стало поводом для многочисленных шуток в Сети.

Основатель движения UAnimals Александр Тодорчук 13 ноября поделился новыми подробностями истории: "Следует уточнить, что енота из зоопарка Херсона украл не просто какой-нибудь глупый солдат, а именно российское командование. В Крым они вывезли большую часть коллекции зоопарка: от ламы и волка до осла и белок".

Директор парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка", крымский бизнесмен Олег Зубков заявил, что это он с командой вывозили животных из Херсона. Он готов вернуть их, как только "власти Херсона" будут готовы восстановить местный зоопарк.

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