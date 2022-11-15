Смелянский подписал приказ о возобновлении работы Херсонской дирекции с 15 ноября 2022 года.

"Укрпочта" открывает первые 2 отделения в деоккупированном Херсоне и начинает выплаты пенсий.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в Telegram, отметив при этом, что подписал приказ о возобновлении работы Херсонской дирекции с 15 ноября 2022 года.

"Как обещали, возвращаемся в Херсон и делаем это не с пустыми руками. Сегодня откроем первые 2 отделения и выплатим первые пенсии нашим херсонским пенсионерам", - написал Смелянский.

Видео дня

"Сегодня еще немного побуду директором Херсонский дирекции, а завтра уже передам все полномочия, потому что день будет особенно насыщенным", - отметил Смелянский.

Ситуация в Херсонской области:

11 ноября украинские военные зашли в Херсон.

В тот же день, 11 ноября, стало известно, что "Укрпочта" выпускает памятную почтовую марку "Херсон - это Украина!". С того дня можно было делать предзаказ, а саму марку презентуют в декабре непосредственно в Херсоне. 14 ноября "Укрпочта" приостановила предзаказ марки из-за полной распродажи квоты, рассчитанной для предварительного заказа - а это почти 40% от тиража.

12 ноября в офисе президента сообщили, что в Херсоне и области уже работают главы областной, районной и городской военных администрации, а также сотрудники местных полиции и Службы безопасности Украины.

13 ноября в оперативном командовании "Пивдень" сообщили, что с начала недели на правом берегу Днепра деоккупированы 179 населенных пунктов, в том числе города Херсон и Снигиревка Николаевской области. В освобожденных населенных пунктах проводятся стабилизационные мероприятия, работают саперы. Также в оперативном командовании отметили, что на освобожденных территориях оккупанты заминировали много объектов.

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