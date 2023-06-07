По словам вице-премьера, одна из самых острых проблем сейчас - водоснабжение в те регионы, которые зависели от Каховского водохранилища.

По предварительным подсчетам в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС россиянами ночью 6 июня подтоплено более 2000 домов. В зоне возможного затопления оказались более 80 населенных пунктов.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер - министр-министр по вопросам восстановления Украины Александр Кубраков, который провел соответствующее совещание в Херсоне.

"Сегодня в Херсоне. Утром провел оперативное совещание по ситуации на юге вместе с руководителем штаба по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС – министром внутренних дел Игорем Клименко, заместителем руководителя Офиса Президента Алексеем Кулебой, председателями Херсонской ОГА Александром Прокудиным, председателями Днепропетровской, Запорожской, Николаевской ОГА, спасателями. Обсудили текущее состояние дел и определили необходимые меры реагирования", - написал вице-премьер.

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По его словам, работа ведется максимально активно, насколько это возможно в условиях боевых действий и фактически ежедневных обстрелов Херсонщины.

"Уровень воды в среднем в Херсоне составляет сейчас более 5 метров выше нормы. Ожидаем, что как минимум до конца дня вода будет и в дальнейшем прибывать. По предварительным подсчетам подтоплено более 2000 домов. В зоне возможного затопления оказались более 80 населенных пунктов. Существуют экологические угрозы - распространение хозяйственно-бытовых отходов и отходов промышленных предприятий. Занимаемся мероприятиями для обеззараживания воды", - отметил Кубраков.

Он также добавил, что уже эвакуировано более 1700 человек и эвакуация продолжается. "Обеспечиваем силами Укрзализныци, силами областных и местных властей, частными автобусными перевозчиками, волонтерами. Большое спасибо всем, кто подставляет плечо. Общаемся с международными организациями относительно помощи в эвакуации людей из более чем 20 общин на временно оккупированных территориях", - сказано в сообщении.

По словам вице-премьера, одна из самых острых проблем сейчас - водоснабжение в те регионы, которые зависели от Каховского водохранилища. Это города и села Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

"Запасы воды есть, они достаточны для обеспечения всех потребностей общин. Дополнительно имеем решение по модернизации более сотни существующих скважин и бурению новых. Также вчера правительство выделило 1,5 миллиарда гривен на строительство магистральных водопроводов на юге Украины и еще более 845 миллионов гривен пострадавшим областям для модернизации самой системы обеспечения жителей этих регионов питьевой водой", - подчеркнул Кубраков.