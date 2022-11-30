Тревожный чемодан снова актуален. Впрочем, если раньше украинцы собирали самое необходимое на случай эвакуации из опасных регионов, то теперь в чемодан 2.0 кладут все, что поможет пережить длительные отключения электроэнергии, воды и связи.
Поэтому председатель Всеукраинского союза парамедиков Украины Ярослав Ус объяснил, какие вещи приоритетны для чемодана 2.0, чтобы пережить эту зиму. Так, первым делом он советует позаботиться о средстве связи, чтобы быть в курсе всего происходящего. Речь идет об обычном радио.
Также в тревожном чемоданчике на случай блэкаута должен быть фонарик, батарейки, пауэрбанк, газовая горелка с баллоном и датчик угарного газа к ней. Кроме того, позаботьтесь о сохранении тепла собственного тела. Речь идет о теплых вещах и термобелье. Приобретите спальник или каремат.
Ус советует запастись водой, набрать ее во всю возможную посуду дома. Не забудьте и о запасах технической воды. Если у вас нет термоса, приобретите его, чтобы иметь всегда кипяток на случай длительного отключения электроэнергии.
Купите продукты длительного хранения. Не забудьте и об аптечках, ведь в стрессовых ситуациях дают о себе знать хронические болезни. Эксперт в очередной раз призвал не пользоваться генераторами в закрытых помещениях.
Блэкаут в Украине
После массированной атаки России 23 ноября во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии. Киев не стал исключением. Тогда министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что это и был блэкаут. В ОП, в свою очередь, заявили, что блэкаута еще не было.
В связи с вероятными планами РФ нанести на этой неделе новый ракетный удар по Украине жителей страны призвали подготовиться к вероятному блэкауту.
По словам премьера Дениса Шмыгаля, оккупантам удалось вывести из строя около 50% всей энергосистемы Украины.
Украинцев предупредили, что при условии продолжения вражеских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры плановые и аварийные отключения электроэнергии в Украине могут стать более частыми и длинными.
Какие существуют сценарии блэкаута в Украине - прогноз
Ранее издание Forbes опубликовало 3 вероятных сценария блэкаута в Украине:
- Первый - в левобережных областях Украины. Без света может остаться часть страны на 12-24 часа.
- Второй - блэкаут во всей стране. Тогда без света может остаться вся территория Украины на 12 часов – сутки.
- Третий - блэкаут всей страны продолжительностью до 7 дней.