Не забудьте и об аптечках, ведь в стрессовых ситуациях дают о себе знать хронические болезни.

Тревожный чемодан снова актуален. Впрочем, если раньше украинцы собирали самое необходимое на случай эвакуации из опасных регионов, то теперь в чемодан 2.0 кладут все, что поможет пережить длительные отключения электроэнергии, воды и связи.

Поэтому председатель Всеукраинского союза парамедиков Украины Ярослав Ус объяснил, какие вещи приоритетны для чемодана 2.0, чтобы пережить эту зиму. Так, первым делом он советует позаботиться о средстве связи, чтобы быть в курсе всего происходящего. Речь идет об обычном радио.

Также в тревожном чемоданчике на случай блэкаута должен быть фонарик, батарейки, пауэрбанк, газовая горелка с баллоном и датчик угарного газа к ней. Кроме того, позаботьтесь о сохранении тепла собственного тела. Речь идет о теплых вещах и термобелье. Приобретите спальник или каремат.

Ус советует запастись водой, набрать ее во всю возможную посуду дома. Не забудьте и о запасах технической воды. Если у вас нет термоса, приобретите его, чтобы иметь всегда кипяток на случай длительного отключения электроэнергии.

Купите продукты длительного хранения. Не забудьте и об аптечках, ведь в стрессовых ситуациях дают о себе знать хронические болезни. Эксперт в очередной раз призвал не пользоваться генераторами в закрытых помещениях.

Блэкаут в Украине

После массированной атаки России 23 ноября во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии. Киев не стал исключением. Тогда министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что это и был блэкаут. В ОП, в свою очередь, заявили, что блэкаута еще не было.

В связи с вероятными планами РФ нанести на этой неделе новый ракетный удар по Украине жителей страны призвали подготовиться к вероятному блэкауту.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, оккупантам удалось вывести из строя около 50% всей энергосистемы Украины.

Украинцев предупредили, что при условии продолжения вражеских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры плановые и аварийные отключения электроэнергии в Украине могут стать более частыми и длинными.

Какие существуют сценарии блэкаута в Украине - прогноз

Ранее издание Forbes опубликовало 3 вероятных сценария блэкаута в Украине: