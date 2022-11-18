По его словам, в таких условиях наше государство нуждается в помощи со стороны ЕС.

Почти половина энергетической системы Украины выведена из строя из-за ракетных ударов российских оккупантов по критической инфраструктуре нашего государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совместного брифинга с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

"Только в течение 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя", - сказал Шмыгаль.

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По его словам, в таких условиях Украина нуждается в дополнительной поддержке от европейских партнеров как в сфере энергетики, поставки дополнительного оборудования, так и дополнительной финансовой поддержке для закупки дополнительных объемов газа и другой поддержки энергетического сектора.

Российские удары по энергосистеме Украины

Как сообщал УНИАН, российские войска уже осуществили 6 масштабный ракетных атак по Украине: 10 октября, 11 октября, 17 октября, 31 октября, 11 ноября и 15 ноября. Каждой такой атакой россияне наносят повреждения нашей энергосистеме.

Известно, что 15 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Оккупанты выпустили по Украине более 90 ракет, 73 из них сбила противовоздушная оборона. Также было ликвидировано 10 "шахедов".

Из-за массированной ракетной атаки было поражено около 15 энергетических объектов в различных областях. Энергетики начали экстренные отключение света почти по всей Украине.

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