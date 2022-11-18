По словам Шмыгаля, более 1 тыс. ракет и дронов прилетело в наши подстанции с начала полномасштабной войны.

При условии продолжения вражеских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры плановые и аварийные отключение электроэнергии в Украине могут стать чаще и дольше.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Более 1 000 ракет и дронов прилетело в наши подстанции с начала полномасштабной войны. Под огнем оказались все тепловые, гидроэлектростанции и ключевые подстанции, которые передают энергию от генерации к потребителям. Некоторые подстанции были атакованы врагом до 8 раз", - рассказал Шмыгаль.

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Он отметил, что если обстрелы продолжатся, количество и продолжительность отключений может увеличиться.

"Мы восстанавливаем сразу все, что можем. Но последующие волны вызывают новые разрушения. Соответственно, отключения света - и плановые, и аварийные - могут стать более частыми и длинными", - сказал он.

Российские удары по энергосистеме Украины

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Оккупанты выпустили по Украине более 90 ракет, 73 из них сбила противовоздушная оборона. Также было ликвидировано 10 "шахедов".

В результате массированной ракетной атаки было повреждено около 15 энергетических объектов в различных областях. Энергетики начали экстренные отключения света почти по всей Украине.

По словам Шмыгаля, почти половина энергетической системы Украины выведена из строя из-за ракетных ударов российских оккупантов по критической инфраструктуре нашего государства.

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