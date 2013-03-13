Главное за день: обзор топ-новостей

Более подробная информационная картина дня в нашем обзоре:

КНДР отменила перемирие с Южной Кореей

КНДР объявила недействительным соглашение о перемирии с Республикой Корея.

СМИ: Life :) отказали в продлении лицензии

Компании "Астелит" (ТМ life :)) - третьему по величине оператору мобильной связи в Украине - отказали в продлении лицензии на международную и междугороднюю связь.

Власенко не выпустили из Украины

Защитника экс-премьера Юлии Тимошенко Сергея Власенко в который раз не выпустили за границу в аэропорту «Борисполь». Оппозиция в свою очередь заявила, что этот факт засвидетельствовал, что власть полностью игнорирует законы и окончательно отказывается от евроинтеграции Украины.

В Харькове в офисе американской компании Global Logic провели обыск

В GlobalLogic заявили, что обыск в харьковском офисе связан с одним из бывших контрагентов компании.

Сегодня - 52-я годовщина Куреневской трагедии

Официально погибшими вследствие куреневской трагедии были признаны 150 человек, хотя по словам одного из представителей КГБ, ответственного за учет трупов, только на конец марта их было откопано 2800.

Ставицкий думает, что газ подешевеет - и не только из-за уступки России

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий рассчитывает, что Украине удастся договориться с Россией о снижении цены на газ в текущем году.

Украинцы Оренбуржья возмущены презрительным сюжетом о Тарасе Шевченко

Украинцы Оренбуржья стали на защиту Шевченко, которого местный телеканал сравнил с Гитлером.

ЕС просит Украину не выдвигать претензий к ВТО по тарифам

ЕС просит Украину отозвать нотификацию к Всемирной торговой организации (ВТО) о пересмотре тарифов на 371 товарную позицию. США также отметили, что представление Украины в ВТО о пересмотре тарифов может привести к беспрецедентное напряжение для международной торговой системы.

Президент издал Указ о неотложных мерах по евроинтеграции Украины

Виктор Янукович ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 марта 2013 «О неотложных мерах по европейской интеграции Украины».

Пускать на Кабмин нардепов теперь будут только с разрешения Азарова

Кабмин внес изменения в свой регламент, установив правила участия народных депутатов в заседании правительства

В Ватикане избран новый Папа Римский

Конклав, открывшийся 12 марта в Ватикане, избрал в среду 266-го Папу Римского - из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца поднялся белый дым.