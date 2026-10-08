Apple сделает iPhone Air 2 еще тоньше, исправив главный недостаток первой модели

Презентация ультратонкого смартфона ожидается в первой половине 2027 года вместе с iPhone 18 и iPhone 18e.

Известный инсайдер yeux1122 поделился информацией о грядущем iPhone Air 2. По его данным, смартфон станет еще тоньше предшественника, не жертвуя при этом временем автономной работы, пишет Notebookcheck.

Если верить источнику, толщина корпуса iPhone Air 2 составит около 5,2 мм против 5,6 мм у нынешней модели. При этом Apple планирует использовать аккумулятор с более высокой плотностью энергии, что позволит увеличить емкость АКБ. Именно низкую автономность чаще всего называли главным недостатков нынешнего iPhone Air.

Также yeux1122 упомянул, что новый ультратонкий смартфон будет оснащен процессором A20 Pro, сделанным по 2-нм техпроцессу. В сочетании с новым модемом C2 и чипом N2, это должно заметно повысить автономность iPhone Air 2.

Видео дня

Согласно ранним слухам, Apple также исправит один из главных недостатков нынешнего iPhone Air – камеру. Рядом с основным модулем на 48 Мп появится сверхширокоугольный с таким же разрешением. Как и предыдущая модель, iPhone Air 2 будет иметь экран на 120 Гц с поддержкой ProMotion. Диагональ же якобы подрастет с 6.5 дюймов до 6.55 дюймов.

Презентация iPhone Air 2 ожидается в первой половине 2027 года вместе с базовым iPhone 18 и iPhone 18e.

Напомним, этой осенью главным анонсом от Apple стал первый складной iPhone с гибким экраном. Стоимость устройства начинается от $1999 (около 90 000 грн) за модель с 256 ГБ встроенной памяти.

Ранее появилась информация о планах Apple на радикальный редизайн iPhone в 2027 году. Компания экспериментирует с безрамочным экраном, загнутым сразу по четырем сторонам. За счет этого передняя панель смартфона должна выглядеть как единый кусок стекла.

Вас также могут заинтересовать новости: