'Смелое и изобретательное творчество': объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе

Престижную премию получила поэтесса из Канады.

Шведская академия объявила лауреата Нобелевской премии по литературе за 2026 год. Им стала канадская писательница Энн Карсон. Об этом сообщает комитет в официальном пресс-релизе.

Как отмечается в сообщении, премия присуждена "за её смелое и изобретательное творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы".

Как говорится в биографической справке Нобелевского комитета, Энн Карсон родилась в 1950 году в Торонто (Канада). На протяжении всей своей карьеры писательница совмещала написание стихов с переводами и преподаванием в различных университетах. Почти всё её литературное творчество сосредоточено на пересечении филологической одержимости словами и поэтического стремления к новому смыслу. Сама Карсон определяла этимологию слов как отправную точку всей своей работы. Её переводы с классического греческого языка можно рассматривать как самостоятельные произведения, среди которых интерпретация фрагментов стихотворений Сапфо "If Not, Winter" (2002), а также трагедий Софокла ("Electra", 2001; "Antigone", 2015) и Еврипида ("Bakkhai", 2015).

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В справке, опубликованной комитетом, отмечается, что основу дальнейшего творчества Карсон заложила в своём обширном эссе "Eros the Bittersweet" (1986). В нём писательница глубоко размышляет об Эросе как сущности и движущей силе поэзии, опираясь на сложный эпитет Сапфо, определяющий Эрос как сочетание боли и сладости. Именно эта дистанция между влюбленным и любимым придает Эросу силу и приводит поэзию в движение.

Как сообщает комитет, в 1990-х годах Карсон опубликовала ряд выдающихся произведений. Среди них – "The Glass Essay" в сборнике "Glass, Irony, and God" (1995), демонстрирующий потенциал длинной поэмы, в которой стираются жанровые границы. Хотя произведение написано в стихотворной форме, это также обширная история о горе и неразделенной любви.

В том же десятилетии появилось произведение, которое часто называют величайшим достижением Карсон, – "Autobiography of Red: A Novel in Verse" (1998). Оно свидетельствует о выдающейся способности писательницы актуализировать классическую литературную традицию. С точным чувством современных идиом и переживаний Карсон берет за основу фрагменты стихотворений греческого поэта VI века до н. э. Стесихора о крылатом красном чудовище Герионе и превращает ужасающего великана в нежного "героя", преданного своей матери, создавая современный роман воспитания.

Как подчеркивает Нобелевский комитет, сотрудничество Карсон с визуальными художниками, хореографами, оперными и театральными режиссёрами демонстрирует свободу, с которой она относится к литературным ожиданиям и системам правил.

"Именно это лежит в основе выдающейся значимости, которую её творчество с 1990-х годов имеет для международной художественной и литературной сцены", – отмечает председатель Нобелевского комитета Андерс Олссон.

Нобелевская премия 2026

Как писал УНИАН, в 2026 году Нобелевскую премию по химии получили Анри Б. Каган и Кенсо Соаи за открытие механизмов, объясняющих возникновение гомохиральности – химической асимметрии живых систем. Их исследования показали, как автокатализ и нелинейные эффекты могут приводить к образованию лишь одного зеркального изомера молекулы. Это открытие стало ключевым для понимания происхождения жизни и развития фармацевтических технологий.

Также мы рассказывали, что Нобелевскую премию по физике в этом году получил Фрэнсис Гальзен за вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения. Его идея использовать антарктический лёд для обнаружения этих частиц положила начало новому направлению в астрономии. Сегодня IceCube позволяет исследователям получать уникальные данные о космических явлениях и условиях образования нейтрино.

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