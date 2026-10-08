Влез мордой в объектив: возле ЧАЭС волк 'проинспектировал' оборудование исследователей

Животное с близкого расстояния попало в фотоловушку специалистов Чернобыльского заповедника.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике фотоловушка зафиксировала волка. Об этом сообщили в учреждении и обнародовали соответствующие кадры.

На фото видно, что хищник не просто "засветился" на фоне леса, а буквально влез мордой в объектив. Очевидно, животное заметило устройство и захотело разглядеть, что это такое.

Специалисты учреждения даже шутят, что зверь решил лично убедиться: фотоловушка работает, как положено.

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"Похоже, волк решил не просто попасть в кадр, а лично проконтролировать качество съемки", – говорится в сообщении.

Волки в Чернобыльском заповеднике

Как сообщал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике осенью волки начинают активизироваться. В частности, в сентябре жизнь волков перешла в "осенний режим". После летнего периода, когда волчица выкармливала волчат, молодняк уже становится значительно более самостоятельным. Подросшие волчата учатся охотиться, тренируются преследовать добычу и все больше времени проводят вместе со взрослыми.

По словам специалистов, в это время волки много передвигаются, проверяют свои маршруты, оставляют запаховые метки и охотятся. С сокращением светового дня активность все чаще приходится на сумерки и ночь.

Также сейчас волки готовятся к зиме – набирают форму, отращивают густой подшерсток и обучают молодняк всему, что понадобится во время холодов.

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