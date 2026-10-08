Прорыв в астрономии: впервые обнаружены первые следы Девятой планеты Солнечной системы

Ученые нашли объект, яркость и движение которого в точности соответствуют тому, что ожидается от таинственного тела.

Ученые, похоже, совершили прорыв в поисках Девятой планеты – они обнаружили слабый объект, яркость и медленное движение которого в точности соответствуют тому, что ожидается от космического тела на таком расстоянии от Земли и Солнца.

Просматривая инфракрасные наблюдения, собранные десятилетия назад, они нашли объект, который был в определенной точке на одном снимке и сместился на другую позицию на втором, сделанном через 23 года, пишет Wion.

Исследование ученых из Национального университета Цинхуа на Тайване было опубликовано в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia. Авторы заявили, что после анализа миллионов инфракрасных источников этот объект оказался единственным лучшим кандидатом.

Видео дня

Однако они подчеркивают, что это еще не подтверждение девятой планеты – это лишь новая цель, на которой им стоит сосредоточиться в поисках этого неуловимого тела, которое может как существовать, так и не существовать.

Почему мы думаем, что Девятая планета реальна

Девятая планета по-прежнему остается гипотетическим объектом, однако астрономы уверены, что она существует – даже несмотря на то, что её никогда не видели.

На ее реальность указывают определенные признаки. Несколько объектов в том регионе, судя по всему, "сгруппировались" вокруг какого-то неизвестного тела – это отражается в их необычно наклонённых орбитах. Это дает основания полагать, что их притягивает гравитация какого-то более крупного тела.

Эта планета, вероятно, скрывается за Нептуном – на расстоянии сотен астрономических единиц, в холодной и темной области, куда солнечный свет едва доходит.

Из-за этого поиски Девятой планеты крайне затруднены – ведь свет от нее почти не отражается в сторону Земли. Но планеты выделяют тепло – поэтому астрономы начали использовать космические аппараты, способные улавливать инфракрасное излучение.

Изучили наблюдения 1983 и 2006 годов

Терри Лонг Фан и его команда изучили данные двух таких миссий – IRAS, Инфракрасного астрономического спутника 1983 года, и японского аппарата AKARI, который проводил инфракрасные наблюдения в 2006 и 2007 годах.

Этот долгий промежуток времени дал ученым возможность понять, как далёкая планета могла бы сместиться со своего места. Они искали объекты, которые появлялись в обоих наблюдениях и соответствовали медленному движению.

Ученые искали планету, расположенную на расстоянии от 500 до 700 астрономических единиц и массой примерно в 7–17 раз больше массы Земли – проверяя ее по яркости, положению и инфракрасным характеристикам.

Они нашли 22 возможных совпадения, затем это число сократилось до 13 – и в итоге у них остался только один кандидат. Этот объект за время между наблюдениями IRAS и AKARI переместился на 47,46 угловой минуты.

Почему его еще не объявили Девятой планетой

Хотя ученые, возможно, и обнаружили кандидата на роль Девятой планеты, они не спешат это подтверждать. Он все ещё должен соответствовать параметрам объекта, который мог бы объяснять необычные траектории тел во внешней Солнечной системе. Для этого он должен двигаться по правильной траектории.

Фан заявляет, что в дальнейших исследованиях стоит использовать Камеру тёмной энергии на 4-метровом телескопе Бланко в Чили – чтобы проверить, движется ли этот объект по той орбите, которая позволит признать его Девятой планетой.

Ранее УНИАН сообщал про последнее предупреждение Стивена Хокинга об ИИ.

Вас также могут заинтересовать новости: