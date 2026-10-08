Google выпустила новый инструмент для обнаружения ИИ: как он работает

Раньше доступ к детектору был только у партнеров компании, а теперь воспользоваться им может любой желающий.

Google открыла для всех пользователей инструмент SynthID Detector, который позволяет проверить, были ли изображение, видео или аудио созданы (или изменены) с помощью искусственного интеллекта. Ранее детектор был доступен только партнерам компании.

Как сообщает The Independent, технология основана на незаметных водяных знаках SynthID, которые встраиваются в контент, созданный ИИ. Google уже нанесла такие маркировки на более 180 млрд картинок и видео, а также на аудиоконтент общей продолжительностью около 240 000 лет.

Детектор ИИ-контента бесплатно доступен в веб-версии – достаточно авторизоваться и загрузить файл, после чего система запустит проверку на наличие соответствующего водяного знака. Технологию поддерживают не только продукты Google, но и решения OpenAI, NVIDIA и Kakao. В будущем маркеры SynthID появятся в Apple Intelligence.

Видео дня

Водяные знаки незаметны для человека, но сохраняются даже после редактирования файла – например, обрезки изображения, применения фильтров или сжатия.

При этом в компании подчеркивают, что отсутствие водяного знака вовсе не гарантирует, что контент был создан человеком. SynthID Detector распознает только те файлы, в которые был встроен поддерживаемый водяной знак Google. Поэтому изображение или видео, созданное другой ИИ-системой без SynthID, может не пройти проверку.

Запуск и расширение технологии SynthID Detector соответствуют требованиям европейского Закона об искусственном интеллекте (EU AI Act). Он обязывает платформы с генеративным ИИ делать созданный ими контент распознаваемым для автоматизированных систем.

Ранее OpenAI объявила, что OpenAI начнет помечать водяными знаками ответы ChatGPT. Однако изменения затронут только пользователей из стран ЕС.

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