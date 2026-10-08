В Турции сделали новое заявление о перемирии в Черном море

Анкара придерживается сбалансированного подхода к обеспечению стабильности.

Война в Черном море является одним из ключевых вопросов политики безопасности Турции. Такое заявление сделал министр обороны страны Яшар Гюлер.

Он заявил, что Турция находится в центре географического региона, где происходят события, непосредственно влияющие на весь мир. Среди ключевых вопросов в сфере безопасности он назвал события на Ближнем Востоке, войну в Черном море и на Кавказе.

"Мы внимательно следим за последствиями войны для региональной безопасности в Черном море, сохраняя наш ответственный и сбалансированный подход к поддержанию стабильности. На Кавказе мы поддерживаем установление прочного мира, укрепление региональной стабильности и развитие возможностей для сотрудничества", – подчеркнул Гюлер.

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Что этому предшествовало

Напомним, Турция активно выступает за установление перемирия в Черном море. В частности, ранее стало известно, что Анкара совместно с ООН организовала новые переговоры в РФ и Украине для обсуждения этого вопроса. Отмечалось, что эти встречи должны состояться уже в октябре. Цель Турции – повторить успех по разблокированию Черного моря, которого она добилась в 2022 году.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил кремлевскому диктатору Путину помощь в налаживании прямых контактов между Украиной и РФ. Он также подчеркнул Путину важность мер по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.

Добавим, что Украина выступает за введение такого перемирия на море. Об этом, в частности, ранее заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Он также отметил, что сейчас на столе лежат пять различных форматов прекращения огня. Помимо моря, речь идет также о полном прекращении войны, а также о запрете на удары по энергетике.

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