В Сети показали F-35 с отметками об уничтожении сразу трёх иранских субмарин (фото)

F-35C – самый современный палубный истребитель американцев.

В Сети появились свежие фото одного из американских палубных истребителей F-35C, на борту которого нанесен необычный набор отметок уничтоженных целей. В частности, речь идет о трех иранских подводных лодках, пораженных в ходе операции Epic Fury, сообщает The Aviationist.

Во время войны Иран потерял значительную часть своего подводного флота, поэтому определить, какие именно подводные лодки были уничтожены, невозможно. Отметки могут быть просто условными изображениями, а не точными силуэтами конкретных классов подводных лодок.

Если они отображают реальные цели, по крайней мере одна из них может символизировать одну из иранских подводных лодок класса "Кило" российского производства. Из трёх подводных лодок класса "Кило", находившихся на вооружении Ирана, США подтвердили уничтожение лодки "Тарег".

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Остальные обозначения на самолете символизируют танкер, надводный боевой корабль, беспилотник типа "Шахед" и артиллерийскую установку. Еще два символа идентифицировать сложнее – они могут обозначать зенитный комплекс на грузовике и стационарную ракетную пусковую установку.

Истребитель на фото принадлежит эскадрилье VMFA-314 (Marine Fighter Attack Squadron 314), известной также как Black Knights. Она принимала активное участие в войне против Ирана.

На левом борту передней части фюзеляжа F-35 (первое фото) изображен ряд силуэтов применяемого вооружения. Они, вероятно, соответствуют ракетам AIM-120 AMRAAM, AGM-154 JSOW, авиабомбам GBU-31 JDAM, GBU-54 Laser JDAM и GBU-32 JDAM. Рядом с каждым из них нанесены дополнительные отметки, указывающие на использование нескольких единиц соответствующего вооружения.

Интересно, что совсем недавно сообщалось о похожем случае, когда на F/A-18F Super Hornet ВМС США заметили необычный силуэт уничтоженной подводной лодки с надписью "Sub Buster". Самолет принадлежит 41-й ударной истребительной эскадрилье (VFA-41) Black Aces.

Подобно F-35C, истребитель F/A-18F не является специализированным противолодочным самолётом. Считается, что цель была поражена высокоточным оружием, например, авиабомбой с лазерным наведением.

Боевая авиация США – другие новости

Недавно Военно-морские силы США заключили с Boeing контракт стоимостью более 20 млрд долларов на разработку палубного истребителя шестого поколения F/A-XX.

В рамках контракта планируется закупка самолетов для проведения испытаний. Ожидается, что с 2030-х годов новый истребитель постепенно заменит F/A-18E/F Super Hornet и самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler.

Ранее Boeing также получил контракт на создание истребителя шестого поколения для ВВС США.

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