Anthropic выпустила Claude Haiku 5.5 – свою самую быструю и дешевую ИИ-модель

Ее позиционируют как оптимальное решение для базовых задач, но при этом она подходит для работы и с базами.

Anthropic представила Claude Haiku 5.5 – новую компактную ИИ-модель, которую называют самой быстрой и доступной среди всех нейросетей в истории компании. Она уже доступна через Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure.

По сравнению с предыдущей Haiku 4.5, новая модель получила заметный прирост производительности в задачах, связанных с обработкой информации, работой с компьютером, визуальным анализом и программированием. Кроме того, для Haiku 5.5 впервые заявлена отдельная оценка в тестах на агентное программирование.

Главным изменением при этом стала стоимость. Разработчики снизили цену входных токенов до $0,10 за миллион токенов для запросов объёмом до 100 тысяч токенов, тогда как у Haiku 4.5 этот показатель составлял $1. Выходные токены теперь стоят $0,50 за миллион против $5 у предшественницы. В пресс-релизе говорится, что запуск Haiku 5.5 обходится примерно на 75% дешевле.

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При этом Haiku 5.5 рассчитана именно на большое количество относительно простых и быстрых задач. Anthropic приводит в качестве примеров создание кратких пересказов, классификацию информации, запросы к базам данных и работу ИИ-агентов. Благодаря высокой скорости Haiku 5.5 также пригодится в службах поддержки в реальном времени и других сценариях, где необходима минимальная задержка.

Claude Haiku 5.5 поддерживает контекстное окно до 1 млн токенов и может генерировать до 128 тысяч токенов за один ответ. Модель также получила адаптивное рассуждение, при котором она может выбирать необходимую глубину анализа в зависимости от задачи.

Anthropic позиционирует Haiku 5.5 как дешевый вариант для массовых задач, где использование более продвинутых моделей вроде Sonnet 5.5 или Opus 5.5 было бы избыточным. При этом более мощные модели компании по-прежнему должны лучше справляться со сложными агентными задачами.

Напомним, Google урежет бесплатный Gemini уже с 9 октября. Пользователям оставят лишь упрощенную версию, а за более мощные инструменты придется платить.

УНИАН рассказывал, что OpenAI остановила обучение самых мощных ИИ-моделей из-за потери контроля. Только за последнюю неделю они взломали сайт одного из ведомств Австралии и атаковали порталы госведомств США.

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