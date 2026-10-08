Авиакомпании Европы готовят новое повышение цен на билеты: Reuters раскрыл причины

Дефицита авиационного топлива в ближайшее время не ожидается.

Европейские авиакомпании столкнутся с еще одним годом высоких затрат на топливо и роста тарифов, поскольку война с Ираном удерживает цены на авиатопливо примерно на 50% выше довоенного уровня. Как пишет Reuters, об этом заявил генеральный директор Ryanair Group Майкл О’Лири.

Война с Ираном в этом году резко подняла цены на авиатопливо, что давит на прибыльность авиакомпаний, несмотря на то, что многие из них заранее зафиксировали цены на значительную часть необходимого топлива. В настоящее время авиатопливо примерно на 50% дороже, чем до начала войны, и, вероятно, будет оставаться на таком уровне в течение следующих 12–18 месяцев, считает О’Лири.

"В следующем году все мы столкнемся с огромным вызовом, связанным с расходами", – заявил директор лоукостера.

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В то же время он не ожидает, что в ближайшее время возникнет дефицит авиатоплива. При этом, по его словам, в ближайшие месяцы авиабилеты будут продолжать дорожать. Особенно это коснется авиакомпаний, которые на 2027 год зафиксировали значительно более низкие цены на авиатопливо.

"Авиакомпании не выживут, если не переложат эти безумно высокие расходы на топливо на пассажиров в виде более высоких цен. И клиентам придется за это платить", – сказал гендиректор Ryanair.

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Ryanair прогнозирует, что некоторым конкурентам будет "трудно поддерживать пропускную способность или даже выживать" этой зимой, если цены на нефть останутся высокими. При этом лоукостер ожидает, что цены на авиабилеты на короткие рейсы могут существенно вырасти, если высокие цены на нефть не снизятся и в 2027 году.

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири уже предупреждал, что нет никаких сомнений в росте цен на авиабилеты до лета 2027 года на фоне последствий кризиса на Ближнем Востоке. Однако если купить билеты сейчас, это, скорее всего, обойдется дешевле, чем при покупке в последний момент.

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