Таиланд хочет брать деньги с туристов за выезд из страны: сколько придется платить

Изменения коснутся не только пассажиров, но и международных авиаперевозчиков, агентов по продаже билетов и операторов аэропортов.

Налоговый департамент Таиланда вынес на общественное обсуждение законопроект, предусматривающий взимание 1000 батов (около 30 долларов США) со всех авиапассажиров при выезде из страны, за исключением отдельных категорий.

"Министерство финансов Таиланда рассматривает возможность введения нового налога на выезд из страны. На первом этапе он будет составлять 1000 батов каждый раз, когда человек будет покидать Таиланд воздушным транспортом, независимо от его гражданства. Соответствующий законопроект в настоящее время вынесен на общественное обсуждение", – пишет The Nation.

Согласно документу, на первом этапе каждый человек, покидающий Таиланд самолетом, в целом должен будет уплатить налог в размере 1000 батов за каждый выезд, если он не относится к категории, освобожденной от налогообложения. Законопроект позволяет устанавливать размер налога отдельным постановлением министерства, однако он не может превышать 5000 батов за один выезд.

Видео дня

Предлагаемая система отличается от механизма налога на выезд, введенного законодательством 1983 года. Тогда он распространялся на граждан Таиланда и иностранцев, имевших постоянный вид на жительство в стране. Изначально размер налога составлял 1000 батов при выезде воздушным транспортом и 500 батов – при выезде по суше или морю. С 1 мая 1986 года от налогообложения были освобождены поездки наземным и морским транспортом, а с 1 июля 1991 года – и авиаперелеты. Налоговый департамент отмечает, что в настоящее время этот налог фактически не взимается ни в одном случае.

Согласно новому предложению, путешественники должны будут уплатить налог до выезда из Таиланда. Как правило, авиакомпании или их агенты по продаже билетов будут взимать его одновременно с оплатой авиабилета. Если билет не покупается или не оформляется, а также если оплата за проезд не осуществляется через перевозчика или агента по продаже билетов, налог будет уплачиваться в порядке, который определит генеральный директор Налогового департамента.

Изменения коснутся не только пассажиров, но и международных авиаперевозчиков, агентов по продаже билетов, операторов аэропортов и государственных органов, участвующих в международных перевозках. Среди них – Иммиграционное бюро, Департамент аэропортов и Управление гражданской авиации Таиланда.

Дети и некоторые транзитные пассажиры могут стать исключением

Для авиапассажиров предложенные исключения в целом будут соответствовать категориям, которые уже освобождаются от уплаты сбора за обслуживание пассажиров (Passenger Service Charge, PSC).

От налога планируется освободить отдельных членов королевской семьи и сопровождающих их лиц, Верховного патриарха и его свиту, глав иностранных государств, официальных правительственных гостей, детей в возрасте до двух лет, инспекционные группы Организации по запрещению химического оружия, а также пассажиров, путешествующих на государственных воздушных судах.

От налога также будут освобождаться международные транзитные пассажиры, остающиеся в определённых транзитных зонах, а также некоторые пассажиры, вынужденные оставаться в аэропорту во время пересадки.

Члены экипажей и другой транспортный персонал, которые не оплачивают проезд и находятся в пути при исполнении служебных обязанностей, также не будут уплачивать этот налог.

За неуплату налога предусмотрены штрафы

Законопроект предоставит уполномоченным должностным лицам право определять и взыскивать неуплаченные налоги, штрафы и пени, а также направлять повестки и, в предусмотренных законом случаях, проверять или изымать соответствующие документы.

За неуплату или неперечисление налога может быть наложен штраф в размере, вдвое превышающем сумму неуплаченного налога. Кроме того, предусмотрена пеня в размере 1,5% за каждый месяц или его часть просрочки.

Законопроект также предусматривает санкции за уклонение от уплаты налога или попытку уклонения с помощью ложных заявлений, фальшивых доказательств или других мошеннических действий. Наказание предусмотрено и за препятствование работе должностных лиц или неисполнение предусмотренных законом обязанностей.

Если закон будет принят, он вступит в силу через 180 дней после публикации в "Правительственном вестнике" Таиланда.

Путешественники, которые приобрели билеты до вступления закона в силу, не должны будут платить новый налог, даже если их выезд состоится уже после вступления закона в силу.

В настоящее время предложение находится на этапе общественного обсуждения и еще не вступило в силу. Налоговый департамент принимает замечания от путешественников, авиакомпаний, агентов по продаже билетов, операторов аэропортов, государственных учреждений, предприятий и других представителей общественности до 29 октября.

Новости туризма – это интересно знать

Напомним, известный своими дикими животными британский остров Ланди, расположенный в Бристольском заливе, оказался на грани эвакуации. Причина в том, что уровень воды там упал до самой низкой отметки за всю историю наблюдений. Местным жителям пришлось прибегнуть к чрезвычайным мерам, чтобы сохранить запасы воды. Говорят, что с августа на Ланди доставляют аварийные запасы воды с материка, а в крайнем случае – берут воду из прудов и перекачивают её на очистные сооружения.

Вас также могут заинтересовать новости: