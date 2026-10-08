Politico: Украинцы в США оказались на грани депортации

Администрация Дональда Трампа должна до 19 октября определиться, продлевать ли временный защищенный статус (TPS) для более чем 100 тысяч украинцев в США, бежавших от войны. Законодатели опасаются, что защиту могут отменить, и обсуждают альтернативный вариант – позволить ей истечь без официального решения, пишет Politico.
В таком случае украинцы автоматически получили бы ещё шесть месяцев защиты. В то же время они оказались бы в неопределённом положении относительно своего дальнейшего статуса.
По данным издания, некоторые законодатели из обеих партий надеются на полное продление TPS для украинцев. В то же время часть из них рассматривает в качестве запасного варианта ситуацию, при которой администрация просто не примет решение о продлении или отмене статуса.
Подобный сценарий уже применялся в отношении сальвадорцев в США. По истечении срока действия их защиты в сентябре Белый дом разрешил автоматическое продление на шесть месяцев.
Один из помощников Конгресса, знакомый с межпартийными обсуждениями, заявил, что такой вариант может быть политически удобен для администрации, хотя и оставит украинцев в неопределенности.
"Неправильно держать их в неопределенности, как в случае с Сальвадором, но это может быть вероятным путем для администрации", – сказал он.
По словам собеседников издания, законодатели рассматривают такой сценарий как лучший вариант по сравнению с полной отменой защиты.
Полная отмена может вызвать критику
Сохранение украинцев в промежуточном статусе, как отмечается, могло бы позволить администрации избежать сложной ситуации: с одной стороны, не отказываться от более жесткой иммиграционной политики, а с другой – не столкнуться с масштабной критикой из-за возможной депортации украинцев обратно в страну, где продолжается война.
Некоторые сторонники жесткой иммиграционной политики в Конгрессе выступают за прекращение программ TPS. Они считают, что временная защита часто продлевается на неопределенный срок и может лишать американцев рабочих мест.
В то же время другие республиканцы и многие демократы поддерживают продление статуса для украинцев.
Сенатор Джин Шахин, которая давно выступает за поддержку Украины, заявила, что призывает администрацию расширить защиту для украинцев. В то же время она признала, что, учитывая нынешнюю политику, трудно представить, как это произойдет.
Белый дом пока не определился
Белый дом переадресовал вопрос о будущем TPS Министерству внутренней безопасности США, которое напрямую не прокомментировало ситуацию.
Представитель Службы гражданства и иммиграции США Зак Калер также отказался обсуждать будущее TPS. В то же время он заявил, что ведомство рассматривает отдельные дела о повторном условно-досрочном освобождении, в частности для украинцев.
По словам собеседника, знакомого с обсуждениями в администрации, на решение в отношении украинцев также влияют общие отношения между Вашингтоном и Киевом:
"Сейчас нет никакого стимула делать что-то положительное для Украины".
По его словам, самым простым вариантом для администрации было бы позволить украинцам лишиться защищенного статуса.
У украинцев могут быть аргументы в пользу продления
В тексте отмечается, что украинцы могут быть одной из групп, для которых есть основания продлить TPS. Российские ракетные и беспилотные атаки на украинские города продолжаются, а российские военные до сих пор контролируют значительную часть территории Украины.
Кроме того, поддержка украинских беженцев в США остается высокой как среди демократов, так и среди республиканцев.
В сентябре двухпартийная группа сенаторов обратилась к министру внутренней безопасности Марквейну Муллину и государственному секретарю Марко Рубио с призывом продлить TPS для украинцев.
Законодатели подчеркнули, что украинцы с таким статусом работают в транспортной сфере, здравоохранении и строительстве. По их мнению, отмена защиты может повлиять на работу этих отраслей и увеличить расходы для американских потребителей.
Кроме того, двухпартийная группа законодателей поддержала законопроект, предусматривающий продление TPS для украинцев до 2029 года.
В то же время окончательного решения администрации относительно будущего статуса украинцев пока нет. Украинское правительство также не комментировало вопрос о TPS, а посольство Украины в Вашингтоне не ответило на запрос о ситуации.
Украинцы в США – последние новости
Как сообщал УНИАН, в прошлом году около 300 тысяч украинских беженцев, имеющих статус временной защиты в США, в связи с политикой администрации президента США Дональда Трампа по сокращению социальных программ в рамках так называемого "Великого прекрасного закона" оказались в серьезной кризисной ситуации с продовольствием из-за потери помощи по программе SNAP.
В то же время в июле 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что граждане Украины, которые выехали, спасаясь от войны, и нашли убежище в США, смогут оставаться в стране до окончания конфликта.