Politico: Украинцы в США оказались на грани депортации

Администрация Трампа должна до 19 октября решить вопрос о предоставлении временной защиты более чем 100 тысячам украинцев, бежавших от войны.

Администрация Дональда Трампа должна до 19 октября определиться, продлевать ли временный защищенный статус (TPS) для более чем 100 тысяч украинцев в США, бежавших от войны. Законодатели опасаются, что защиту могут отменить, и обсуждают альтернативный вариант – позволить ей истечь без официального решения, пишет Politico.

В таком случае украинцы автоматически получили бы ещё шесть месяцев защиты. В то же время они оказались бы в неопределённом положении относительно своего дальнейшего статуса.

По данным издания, некоторые законодатели из обеих партий надеются на полное продление TPS для украинцев. В то же время часть из них рассматривает в качестве запасного варианта ситуацию, при которой администрация просто не примет решение о продлении или отмене статуса.

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Подобный сценарий уже применялся в отношении сальвадорцев в США. По истечении срока действия их защиты в сентябре Белый дом разрешил автоматическое продление на шесть месяцев.

Один из помощников Конгресса, знакомый с межпартийными обсуждениями, заявил, что такой вариант может быть политически удобен для администрации, хотя и оставит украинцев в неопределенности.

"Неправильно держать их в неопределенности, как в случае с Сальвадором, но это может быть вероятным путем для администрации", – сказал он.

По словам собеседников издания, законодатели рассматривают такой сценарий как лучший вариант по сравнению с полной отменой защиты.

Полная отмена может вызвать критику

Сохранение украинцев в промежуточном статусе, как отмечается, могло бы позволить администрации избежать сложной ситуации: с одной стороны, не отказываться от более жесткой иммиграционной политики, а с другой – не столкнуться с масштабной критикой из-за возможной депортации украинцев обратно в страну, где продолжается война.

Некоторые сторонники жесткой иммиграционной политики в Конгрессе выступают за прекращение программ TPS. Они считают, что временная защита часто продлевается на неопределенный срок и может лишать американцев рабочих мест.

В то же время другие республиканцы и многие демократы поддерживают продление статуса для украинцев.

Сенатор Джин Шахин, которая давно выступает за поддержку Украины, заявила, что призывает администрацию расширить защиту для украинцев. В то же время она признала, что, учитывая нынешнюю политику, трудно представить, как это произойдет.

Белый дом пока не определился

Белый дом переадресовал вопрос о будущем TPS Министерству внутренней безопасности США, которое напрямую не прокомментировало ситуацию.

Представитель Службы гражданства и иммиграции США Зак Калер также отказался обсуждать будущее TPS. В то же время он заявил, что ведомство рассматривает отдельные дела о повторном условно-досрочном освобождении, в частности для украинцев.

По словам собеседника, знакомого с обсуждениями в администрации, на решение в отношении украинцев также влияют общие отношения между Вашингтоном и Киевом:

"Сейчас нет никакого стимула делать что-то положительное для Украины".

По его словам, самым простым вариантом для администрации было бы позволить украинцам лишиться защищенного статуса.

У украинцев могут быть аргументы в пользу продления

В тексте отмечается, что украинцы могут быть одной из групп, для которых есть основания продлить TPS. Российские ракетные и беспилотные атаки на украинские города продолжаются, а российские военные до сих пор контролируют значительную часть территории Украины.

Кроме того, поддержка украинских беженцев в США остается высокой как среди демократов, так и среди республиканцев.

В сентябре двухпартийная группа сенаторов обратилась к министру внутренней безопасности Марквейну Муллину и государственному секретарю Марко Рубио с призывом продлить TPS для украинцев.

Законодатели подчеркнули, что украинцы с таким статусом работают в транспортной сфере, здравоохранении и строительстве. По их мнению, отмена защиты может повлиять на работу этих отраслей и увеличить расходы для американских потребителей.

Кроме того, двухпартийная группа законодателей поддержала законопроект, предусматривающий продление TPS для украинцев до 2029 года.

В то же время окончательного решения администрации относительно будущего статуса украинцев пока нет. Украинское правительство также не комментировало вопрос о TPS, а посольство Украины в Вашингтоне не ответило на запрос о ситуации.

Украинцы в США – последние новости

Как сообщал УНИАН, в прошлом году около 300 тысяч украинских беженцев, имеющих статус временной защиты в США, в связи с политикой администрации президента США Дональда Трампа по сокращению социальных программ в рамках так называемого "Великого прекрасного закона" оказались в серьезной кризисной ситуации с продовольствием из-за потери помощи по программе SNAP.

В то же время в июле 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что граждане Украины, которые выехали, спасаясь от войны, и нашли убежище в США, смогут оставаться в стране до окончания конфликта.

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