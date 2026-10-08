Кому из политиков украинцы доверяют больше всего: опрос выявил лидеров

В настоящее время украинцы больше всего доверяют послу Украины в Великобритании Валерию Залужному. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Rating Group.
В частности, 30% опрошенных ответили, что полностью доверяют Залужному, еще 34% – что скорее доверяют. При этом бывшему главнокомандующему 13% респондентов скорее не доверяют, а 12% – совсем не доверяют.
На втором месте в опросе находится президент Украины Владимир Зеленский:
- 27% полностью ему доверяют;
- 26% скорее доверяют;
- 17% скорее не доверяют;
- 23% совсем не доверяют.
Третье место в рейтинге доверия занимает действующий глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Ему полностью доверяют 23% опрошенных, еще 30% ответили, что скорее доверяют. 15% опрошенных ответили, что скорее не доверяют, а 16% – совсем не доверяют.
Далее следует бывший министр обороны Михаил Федоров. Ему полностью доверяют 12% опрошенных, 26% – скорее доверяют. При этом 12% украинцев скорее не доверяют, а 13% – совсем не доверяют.
В то время как действующий министр обороны Евгений Хмара занимает пятое место. Отметим, что значительное количество людей, а именно 43%, не слышали о таком политике. Остальные показатели следующие:
- 11% полностью ему доверяют;
- 18% скорее доверяют;
- 9% скорее не доверяют;
- 7% совсем не доверяют.
Самый высокий антирейтинг в этом опросе у бывшего президента Украины Петра Порошенко. Результаты свидетельствуют о следующем:
- 7% полностью ему доверяют;
- 17% скорее доверяют;
- 22% скорее не доверяют;
- 48% совершенно не доверяют.
Также в рейтинг включен министр иностранных дел Андрей Сибига. Однако, как отмечается в опросе, он оказался наименее известным политиком в этом рейтинге – о нем никогда не слышали 48% украинцев. Результаты опроса об уровне доверия следующие:
7% полностью ему доверяют;
17% скорее доверяют;
9% скорее не доверяют;
9% совсем не доверяют.
Отношение к политикам в Украине
Напомним, в марте этого года опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, показал, что уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому составлял 62%. Тогда как уровень недоверия составлял 32%.
Тогда же у украинцев спрашивали и об их отношении к выборам. Тогда лишь 12% украинцев считали, что выборы нужно проводить даже до завершения боевых действий. Еще 13% – что выборы можно провести после прекращения огня и получения гарантий безопасности.