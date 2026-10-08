Кому из политиков украинцы доверяют больше всего: опрос выявил лидеров

Наибольший антирейтинг доверия в настоящее время имеет бывший президент Петр Порошенко.

В настоящее время украинцы больше всего доверяют послу Украины в Великобритании Валерию Залужному. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Rating Group.

В частности, 30% опрошенных ответили, что полностью доверяют Залужному, еще 34% – что скорее доверяют. При этом бывшему главнокомандующему 13% респондентов скорее не доверяют, а 12% – совсем не доверяют.

На втором месте в опросе находится президент Украины Владимир Зеленский:

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27% полностью ему доверяют;

26% скорее доверяют;

17% скорее не доверяют;

23% совсем не доверяют.

Третье место в рейтинге доверия занимает действующий глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Ему полностью доверяют 23% опрошенных, еще 30% ответили, что скорее доверяют. 15% опрошенных ответили, что скорее не доверяют, а 16% – совсем не доверяют.

Далее следует бывший министр обороны Михаил Федоров. Ему полностью доверяют 12% опрошенных, 26% – скорее доверяют. При этом 12% украинцев скорее не доверяют, а 13% – совсем не доверяют.

В то время как действующий министр обороны Евгений Хмара занимает пятое место. Отметим, что значительное количество людей, а именно 43%, не слышали о таком политике. Остальные показатели следующие:

11% полностью ему доверяют;

18% скорее доверяют;

9% скорее не доверяют;

7% совсем не доверяют.

Самый высокий антирейтинг в этом опросе у бывшего президента Украины Петра Порошенко. Результаты свидетельствуют о следующем:

7% полностью ему доверяют;

17% скорее доверяют;

22% скорее не доверяют;

48% совершенно не доверяют.

Также в рейтинг включен министр иностранных дел Андрей Сибига. Однако, как отмечается в опросе, он оказался наименее известным политиком в этом рейтинге – о нем никогда не слышали 48% украинцев. Результаты опроса об уровне доверия следующие:

7% полностью ему доверяют;

17% скорее доверяют;

9% скорее не доверяют;

9% совсем не доверяют.

Отношение к политикам в Украине

Напомним, в марте этого года опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, показал, что уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому составлял 62%. Тогда как уровень недоверия составлял 32%.

Тогда же у украинцев спрашивали и об их отношении к выборам. Тогда лишь 12% украинцев считали, что выборы нужно проводить даже до завершения боевых действий. Еще 13% – что выборы можно провести после прекращения огня и получения гарантий безопасности.

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