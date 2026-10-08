Большинство украинцев готовы на территориальные уступки ради завершения войны, – опрос

Более трети выступает против этой идеи.

56% украинцев считают, что для завершения войны Украина должна идти на территориальные уступки РФ при условии реальных гарантий безопасности со стороны США и Европы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Rating Group.

Еще 3% считают, что Украина должна пойти на это при любых условиях. В то же время 35% украинцев выступают против любых территориальных уступок России.

На вопрос, в чём заключается реальный путь к завершению войны, респонденты ответили:

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57% – поиск компромиссного решения на переговорах с привлечением других стран

26% – поиск компромисса в ходе прямых переговоров Украины с Россией

9% – отказаться от переговоров и воевать до освобождения всех территорий

Людям также задали вопрос, с каким из утверждений они в большей степени согласны:

50% считают, что мир важнее любой победы

41% считают, что победа важнее любого мира

Еще 9% сказали, что им трудно ответить на этот вопрос

Что касается общего восприятия войны, респонденты дали следующий ответ:

26% считают, что Украина побеждает в войне (для сравнения – в августе этот показатель был на 5% выше)

62% считают, что ни одна из сторон не побеждает

Еще 6% считают, что преимущество на стороне РФ (с августа этот показатель вырос на 2%)

В то же время большинство украинцев (68%) считают, что окончательное решение по территориям в обмен на мир должно приниматься на референдуме. Еще 17% считают, что это задача президента. Тогда как 9% уверены, что этим вопросом должна заниматься Верховная Рада.

Что касается желаемого сценария прекращения войны, респонденты ответили следующим образом:

57% считают, что необходимо добиться прекращения боевых действий, после чего искать компромисс на переговорах

13% выступают за необходимость восстановления границ в том состоянии, в каком они были на 23 февраля 2022 года

Еще 21% – за возвращение Крыма и Донбасса

Мирные переговоры: другие важные новости

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что война в Украине закончится "очень скоро". Он отметил, что хотя это и не так выглядит, но эта война близится к завершению.

Между тем пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Украина готова рассматривать пять различных форматов прекращения огня. Речь идет о тех или иных форматах полной остановки боевых действий, мире на море и энергетическом перемирии.

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