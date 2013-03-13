В Харькове в офисе американской компании Global Logic проводят обыск

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

«13 марта работниками следственного управления ГУ МВД Украины в Харьковской области в рамках уголовного производства, открытого по признакам части 1 статьи 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины, в харьковском офисе компании Global Logic по улице Новгородской проводятся необходимые следственные действия», - говорится в сообщении.

В милиции заверили, что следственные действия санкционированы постановлением Киевского районного суда Харькова и осуществляются в рамках закона.