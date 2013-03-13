В GlobalLogic знают, почему их пришли «трясти»

Проводимые сегодня следственные действия в харьковском офисе GlobalLogic связаны с одним из бывших контрагентов компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в официальном комментарии GlobalLogic относительно сегодняшнего инцидента.

«Сегодня в харьковском офисе ООО «ГлобалЛоджик Украина» правоохранительными органами Харьковской области проводятся следственные мероприятия касательно одного из бывших контрагентов компании. Следственные действия осуществляются в рамках действующего законодательства и в присутствии адвокатов компании», - говорится в сообщении.

В связи со следственными действиями доступ в офис компании временно ограничен, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове в офисе компании Global Logic проводятся следственные действия. По данным отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, следственные действия санкционированы постановлением Киевского районного суда Харькова и осуществляются в рамках закона.

Как сообщили в милиции, следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по признакам части 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УКУ.