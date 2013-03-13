СМИ: Оператору Life :) отказали в продлении лицензии

Как пишет издание КоммерсантЪ-Украина, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), отказала компании "Астелит" в продлении лицензии на предоставление услуг международной и междугородной связи, сообщили вчера в НКРСИ. Компания добивалась от комиссии продления существующей лицензии, срок действия которой истекает в июне.

Такая возможность предусмотрена законом "О телекоммуникациях", принятым в 2004 году. Но в НКРСИ указывают, что эта норма распространяется только на лицензии, выданные после 2004 года ("Астелит" получил лицензию в 2003 году), и предложили компании получить два новых разрешения стоимостью 8,99 млн грн (на международную связь) и 2,04 млн грн (междугородная связь на 6 регионов).

В "Астелите" пока не решили, будут ли оспаривать решение регулятора в суде, но такой вариант развития событий не исключается, отмечает один из топ-менеджеров оператора. "Мы пока не получили официального ответа НКРСИ. Окончательное решение примем после ознакомления с ним",— заявили газете в пресс-службе компании.

Похожие конфликты были и у других операторов: в 2010 году НКРСИ отказывала в продление лицензии "Укртелекому", а в 2011-м — группе Vega.