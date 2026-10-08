Этот хит 1976 года культовой группы стал символом рождения панк-рока

Такие исполнители, как Sex Pistols, Ramones и The Clash, "вышибли дверь" в музыкальную индустрию, разрушив привычные правила.

Пятьдесят лет назад Sex Pistols выпустили песню Anarchy in the UK, ставшую одним из главных символов рождения панк-рока. Новый жанр бросил вызов музыкальным правилам, сделал сцену доступнее для непрофессионалов и превратил песни в инструмент социального протеста.

Панк возник в Великобритании в середине 1970-х годов на фоне экономического кризиса, безработицы и недовольства молодежи. Его отличали намеренно простая музыка, агрессивная манера исполнения, провокационная одежда и тексты о политике, обществе и личной свободе, пишет Mirror.

Sex Pistols быстро стали лицом нового движения. В декабре 1976 года участники группы появились в телевизионной программе, во время которой прозвучала нецензурная лексика, после чего британские СМИ обрушились на музыкантов с критикой.

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Скандал получил широкую огласку, а Sex Pistols приобрели репутацию одной из самых вызывающих групп страны.

По словам культуролога Кевина Деттмара, именно такие исполнители, как Sex Pistols, Ramones и The Clash, фактически "вышибли дверь" в музыкальную индустрию, разрушив привычные правила.

Главным было не умение играть, а энергия

Панк резко отличался от дорогого и технически сложного стадионного рока, который доминировал в мейнстриме 1970-х.

Музыкантам нового поколения не требовались дорогостоящие инструменты и годы обучения. Панк исходил из простой идеи: создать группу может практически любой человек, если у него есть желание и энергия.

Музыка отражала социальные проблемы того времени. Экономический кризис, безработица и отсутствие перспектив для молодых британцев стали важными темами панк-рока.

Песня Anarchy in the UK превратила недовольство молодежи в резкую атаку на британский истеблишмент. Позже социальную и политическую повестку активно развивала The Clash.

В песнях группы звучали темы безработицы, расизма, полицейского произвола и классового неравенства. А композиция London Calling стала тревожным высказыванием о политических и экологических угрозах конца 1970-х годов.

Другие новости о песнях

Ранее сообщалось, что песня 1971 года культовой группы не стала №1, но превратилась в бессмертный рок-гимн. Трек постепенно завоевал аудиторию.

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