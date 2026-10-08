'Откройте Starlink': Зеленский назвал США способ заставить Путина сесть за стол переговоров

Путин сядет за стол переговоров при двух условиях, считает глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что перспектив для мирного урегулирования путем переговоров нет. Президент заявил, что речь идет не о "тупике", а о нежелании Вашингтона оказать давление на Москву.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время совместного с государственным секретарем по иностранным делам, по делам Содружества Наций и развития Великобритании Эдом Милибендом общения с журналистами в Прилуках на месте ракетного удара российских захватчиков по многоэтажному дому.

"Мы слышали о многих разных моментах во время этой войны. Множество безнадежных ситуаций, сложных положений и так далее. Даже в первый день войны мы не оказались в тупике, потому что один человек пытался загнать весь народ в тупик. А народ восстал и защитил свое государство. Понимаете, невозможно, с одной стороны, договариваться с россиянами о каких-то экономических проектах на будущее, а с другой – говорить, что мы находимся в каком-то дипломатическом тупике. Мы не в дипломатическом тупике", – заявил Зеленский.

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Он призвал США усилить давление на РФ, чтобы ускорить переговорный процесс:

"Закройте для них всю экономику. Не кормите их своими доходами. Просто введите санкции на их оружие. Откройте "Starlink" для нас, для Украины. Вы же открыли его, когда реагировали на Иран. Там всё работало. Израиль полностью контролировал воздушное пространство над Ираном. То есть, когда это нужно, система работает".

Президент отметил, что Китай работает совместно с РФ над производством альтернатив Starlink, о чем Киев уже сообщил США и Европе.

"У России есть такое преимущество. Мы общаемся с европейцами, которые также развивают несколько таких направлений. Они с радостью нам помогут. Но они еще не настолько близки к результату, который нам нужен. Просто контролировать небо, чтобы защитить себя. Мы говорим о защите. Для США это ничего не стоит. И я сказал это открыто. Помогите нам защитить небо и доминировать там. И тогда Путин сядет за стол переговоров и начнет разговаривать. Почему? Потому что он потеряет всё. Три месяца, два месяца. Он потеряет всё. Но где правда, где честность? Что за уловка? Это не уловка. Это нежелание", – подчеркнул президент.

Эд Милибэнд, комментируя вопрос переговоров, заявил, что Украина уже давно показала, что она готова положить конец войне. На этом фоне он призвал усилить давление на Москву, поскольку именно Путин не делает шагов навстречу миру.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее Рубио сделал мрачное заявление относительно завершения войны в Украине. Он отметил, что в настоящее время война зашла в тупик, а перспектив для дипломатического урегулирования нет. По словам Рубио, причина заключается в позиции РФ, которая стремится использовать зиму для принуждения Украины к капитуляции.

В то же время ранее СМИ сообщали, что США планируют обсудить энергетическое перемирие между Украиной и РФ уже в октябре. Как отмечало издание The Atlantic, Вашингтон также стремится организовать встречу Трампа, Зеленского и Путина на саммите G20 в Майами в декабре.

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