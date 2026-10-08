'Это недостижимо': Рубио сделал мрачное заявление относительно окончания войны в Украине

Россия хочет зимой уничтожить украинскую энергетическую систему, чтобы вынудить Украину капитулировать.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил , что в настоящее время война России против Украины зашла в тупик, но перспектив для мирного урегулирования путем переговоров нет, поскольку Россия стремится использовать зиму, чтобы заставить Украину капитулировать. Об этом госсекретарь США сказал в интервью греческому изданию Kathimerini.

По мнению Рубио, в военные планы Путина никогда не входило, чтобы война длилась так долго. По мнению американского чиновника, война сейчас зашла "в стратегический тупик", что является опасным явлением.

Он отмечает, что выход из стратегического тупика можно найти двумя путями: во-первых, через переговорное урегулирование, и во-вторых – путем эскалации со стороны одной или обеих сторон одновременно, в результате чего война выйдет за пределы первоначального конфликта.

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"Сейчас, похоже, нет перспектив для урегулирования путем переговоров", – подчеркнул Рубио.

Госсекретарь добавил, что Соединенные Штаты готовы сыграть любую возможную роль, чтобы война закончилась путем переговоров.

"И мы пытались это сделать в прошлом, но на данный момент это недостижимо", – отметил Рубио.

В частности, он добавил, что россияне определили для себя "победу" как полный захват Донецкой области, поскольку постоянно заявляли об этом как о цели и по-прежнему продолжают об этом говорить. И такое условие для Украины просто неприемлемо.

Таким образом, Рубио констатирует, что на данный момент дипломатическое решение найти не удалось, но США готовы сыграть конструктивную роль, чтобы этого добиться.

Россия стремится использовать зиму для принуждения к капитуляции

Рубио заявил, что в США с большой тревогой наблюдают за тем, как может произойти ещё большая эскалация, ведь буквально вчера в Чёрном море было атаковано несколько кораблей в ходе скоординированной атаки дронов.

"И, очевидно, я думаю, есть явные признаки того, что Россия воспользуется предстоящей зимой как таковой, чтобы разрушить остатки электросети Украины и заставить её капитулировать. Между тем Украина стала более эффективной в своей способности наносить удары на большие расстояния вглубь России. Поэтому мы разделяем одинаковую озабоченность", – подчеркнул Рубио.

Кроме того, по его словам, весь мир воспринимает текущую ситуацию так, что она может обостриться и перерасти в более масштабный конфликт.

Война в Украине – перспективы мира

Как сообщал УНИАН, США планируют обсудить с Украиной и РФ ограниченное перемирие в октябре.

Украина готова рассмотреть пять различных форматов прекращения огня, но для этого необходимо согласие РФ, которого пока нет.

Вместе с тем США и РФ обсуждают продажу российского газа в Европу через "Северный поток".

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