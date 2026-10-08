Цены на медь не останавливаются: сколько уже стоит металл

Китай после праздников вернулся на рынок.

Цены на медь в четверг, 8 октября, снова выросли наряду с другими металлами. Китайские трейдеры вернулись после недельного праздника, который временно приостановил активность на азиатских рынках.

Издание Bloomberg пишет, что фьючерсы на красный металл на Лондонской бирже металлов (LME) выросли на 1,2%, начав рост сразу после открытия главной китайской биржи. Другие основные контракты на LME также укрепились, как и фьючерсы на железную руду в Сингапуре.

Медь также получает поддержку из-за забастовки на одном из ключевых рудников в Чили, который начнет сказываться на добыче примерно через две недели. По словам профсоюзов, хотя предприятие продолжает поставлять сырье на свои перерабатывающие заводы, большая часть горных работ и разработки рудника остановлена.

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Трейдеры также следят за динамикой процентных ставок Федеральной резервной системы США, учитывая в ценах 20% вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики в октябре и 80% – в декабре. Рост стоимости заимствований, как правило, сдерживает спрос инвесторов на сырьевые товары, которые не приносят процентного дохода.

Медь по-прежнему находится в фазе консолидации после того, как в прошлом месяце поднялась до рекордного уровня на фоне опасений, что введение Вашингтоном пошлин на рафинированную медь приведет к наплыву поставок в США и вызовет дефицит в других регионах. Ключевую роль в прогнозе сейчас играет спрос со стороны Китая, крупнейшего в мире потребителя, где последние данные указывают на ослабление промышленности.

По состоянию на 05:22 утра по киевсокму времени цена на медь на LME выросла на 1% и составила 14 617,50 доллара за тонну. Таким образом, 1 килограмм металл стоит 14, 62 доллара.

Что касается украинского рынка, то, по данным Metal monitor, 8 октября медь принимают в среднем по 473,57 гривни за килограмм. При этом на бирже цена установлена на уровне 656,03 грн.

Цены на металлы - последние новости

В преддверии Национального дня Китая цены на медь пошли вниз. Уже 6 октября стало известно, что цены на металл росли уже третий день подряд, следуя за ростом азиатских фондовых индексов.

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