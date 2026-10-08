Трамп так и не поздравил Путина с днём рождения: что об этом говорят в Кремле

В Кремле надеются, что беседа между президентами ещё может состояться.

Президент США Дональд Трамп не поздравил российского диктатора Владимира Путина с 74-летием, которое тот отмечал 7 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Его цитируют российские СМИ.

"Поздравительной телеграммы от Трампа по случаю дня рождения Путина не было", – сказал пресс-секретарь и добавил, что пока неизвестно, когда состоятся переговоры президентов.

При этом пресс-секретарь кремлевского лидера отметил, что задержек в согласовании беседы Путина и Трампа нет, и она все еще может состояться.

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День рождения Путина

Ранее УНИАН писал, кто из иностранных лидеров поздравил Путина. Хотя российские СМИ писали, что диктатору якобы прислали поздравления многочисленные иностранные политики, в то же время конкретно они назвали лишь троих: лидера Китая Си Цзиньпина, самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Белорусский диктатор похвалил Путина за "ответственное и самоотверженное служение Родине", "патриотизм, стратегическое видение и решительность", пожелал ему здоровья, счастья и успехов. Ким Чен Ин тоже не скупился на лесть, назвав кремлевского правителя "самым дорогим другом и товарищем". В то же время о чем шла речь в поздравлении китайского лидера – СМИ не сообщили.

Трамп же накануне 7 октября анонсировал разговор с Путиным, якобы чтобы обсудить возможный случай чумы в одном из исследовательских институтов Сибири. Общаясь с журналистами в Белом доме, он сказал, что будет говорить с российским диктатором об этом случае "очень скоро". Однако разговора в этот день так и не состоялось.

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