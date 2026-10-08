На Вале Адриана археологи обнаружили гигантские ботинки времен Римской империи

Необычные размеры обуви сразу породили вопрос: не принадлежала ли она людям значительно выше среднего роста.

Археологи обнаружили на месте древнеримского форта Магна кожаную обувь необычно большого размера. Некоторые экземпляры достигают более 30 см в длину, однако ученые не могут понять, кто носил такие ботинки.

Форт Магна располагался рядом с Валом Адриана – оборонительным сооружением, которое римляне начали строить в 122 году нашей эры на севере Британии. Стена протянулась примерно на 120 км и обозначала северную границу Римской империи, пишет Futura-sciences.com.

Во время раскопок археологи нашли большое количество фрагментов кожаной обуви. Большинство из них имели вполне обычные для того времени размеры. Однако небольшая часть находок оказалась значительно крупнее.

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По данным исследователей, некоторые ботинки были по 30 см в длину, что соответствует современному 40–42 размеру. Они были массивнее, чем привычные римские сандалии.

Дело в том, что древние римляне носили сандалии, размер которых отвечал современному 36–37, что является довольно миниатюрным. Ученые указали, что такие размеры согласуются с типичным ростом европейских мужчин той эпохи, составлявшим в среднем 167–168 см.

Были ли среди римлян великаны

Необычные размеры обуви сразу породили вопрос: не принадлежала ли она людям значительно выше среднего роста.

Известно, что рост жителей Римской империи мог заметно различаться в зависимости от региона. Кроме того, археологи находили останки отдельных римлян, чей рост превышал два метра. Однако такие люди были исключением.

Поэтому сами по себе большие ботинки еще не доказывают существование в римской Британии целой группы "гигантов".

Ботинки могли использовать не только из-за размера ноги

У исследователей есть и другие объяснения находки. В частности, крупная обувь могла использоваться вместе с толстыми носками или другими утепляющими предметами одежды.

Это особенно актуально для северной Британии, где римским солдатам приходилось служить в холодном и влажном климате. На месте раскопок ранее обнаружили письмо, в котором упоминаются отправленные получателю носки и нижнее белье. Это косвенно свидетельствует о том, что военнослужащие использовали дополнительную одежду, чтобы согреться.

Еще одна версия связана с медицинскими проблемами. Большая и более просторная обувь могла предназначаться для людей с травмами стоп или другими физическими особенностями. Однако археологических доказательств этой гипотезы пока недостаточно.

Таким образом, необычно большие ботинки не обязательно принадлежали римским воинам с огромными ногами. Они могли быть частью специальной экипировки.

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