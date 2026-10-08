Минимум с марта 2022: Индия резко сократила закупки российской нефти

Причиной стало не давление со стороны США, а банальная выгода.

Индийские нефтеперерабатывающие предприятия значительно сократили закупки российской нефти с поставкой в ноябре на фоне возобновления поставок с Ближнего Востока, сообщает Bloomberg.

По данным компании Kpler, доля Москвы в импорте сырой нефти в Индию в сентябре снизилась примерно до 35% с пикового показателя в 56%, зафиксированного в июле. В течение четырех недель, завершившихся 4 октября, объемы поставок составляли в среднем всего 310 000 баррелей в сутки – это самый низкий уровень с марта 2022 года.

Согласно источникам Bloomberg, причиной такого сокращения стал стремительный рост цен на флагманскую российскую нефть сорта Urals, что загружается в Балтийском море, – основной сорт для индийских нефтеперерабатывающих предприятий. Экономические соображения перевешивают давление Вашингтона на Нью-Дели с целью сокращения закупок у России, которая является крупнейшим поставщиком нефти для Индии.

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Российская нефть предлагается с премией более 10 долларов за баррель к международному индексу Dated Brent. Эти баррели, которые ранее продавались со значительными скидками, теперь стоят почти столько же, сколько нефть с Ближнего Востока, что вынуждает индийских нефтепереработчиков возвращаться к поставщикам из Персидского залива.

Кто в мире покупает российскую нефть

Китай и Индия остаются крупнейшими покупателями российской сырой нефти, причем конечный пункт назначения многих грузов определяется уже во время их транспортировки по морю. Эти две страны стали ключевыми рынками сбыта для российской нефти после того, как западные санкции перенаправили экспорт из Европы в ответ на вторжение Москвы в Украину в 2022 году.

Нефтеперерабатывающие предприятия Индии, являющейся третьим по величине импортером нефти в мире, уже сокращали закупки российской нефти после того, как масштабный закон США о санкциях создал угрозу введения штрафных пошлин.

По словам источников, власти Индии не требовали от нефтеперерабатывающих компаний дополнительно сокращать импорт из России в ответ на риски, связанные с американскими пошлинами. Между тем объемы поставок с Ближнего Востока выросли, поскольку все больше танкеров проходят через Ормузский пролив, несмотря на повышенные риски, связанные с участившимися нападениями Ирана на суда. Объемы восстановились примерно до 80% от уровня, существовавшего до начала войны США против Исламской Республики.

Переориентация Индии на нефть с Ближнего Востока, вероятно, усилит конкуренцию за эти ресурсы, поскольку азиатские нефтеперерабатывающие предприятия обеспечивают поставки на последние месяцы года.

Рынок топлива РФ – последние новости

8 октября появилась информация, что США и РФ обсуждают продажу российского газа в Европу через "Северный поток". Высокопоставленные чиновники стран провели переговоры о привлечении к газопроводам американского инвестора.

Накануне Южная Корея опровергла информацию о поставках нефтепродуктов в Россию через свои порты. В то же время Сеул начал проверку обстоятельств поставок, чтобы выяснить, были ли нарушены правила экспортного контроля. В случае подтверждения нарушений Южная Корея обещает принять необходимые меры.

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