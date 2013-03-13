Избран новый Папа Римский

В ближайшее время кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Жан-Луи Торан появится на балконе Собора св. Петра, чтобы произнести знаменитую латинскую формулу ''Habemus papam'' (У нас есть Папа) и объявить, кто был избран новым Викарием Христа, и какое папское имя он принял. После этого на балкон главного католического храма мира вынесут крест, новоизбранный понтифик появится перед верующими и произнесет традиционное благословение ''Urbi et Orbi'' (Городу и миру).

РИА Новости