Избран новый Папа Римский
20:15, 13 марта 2013Мир
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Конклав, открывшийся 12 марта в Ватикане, избрал в среду 266-го Папу Римского - из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца поднимается белый дым.
Белый дым над Сикстинской часовней / Фото: Vdp из Википедии
В ближайшее время кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Жан-Луи Торан появится на балконе Собора св. Петра, чтобы произнести знаменитую латинскую формулу ''Habemus papam'' (У нас есть Папа) и объявить, кто был избран новым Викарием Христа, и какое папское имя он принял. После этого на балкон главного католического храма мира вынесут крест, новоизбранный понтифик появится перед верующими и произнесет традиционное благословение ''Urbi et Orbi'' (Городу и миру).
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