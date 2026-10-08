Света не будет вдвое дольше: в 'Укрэнерго' рассказали об изменениях в графиках на сегодня

Призвали перенести пиковые нагрузки на дневное время.

Объемы отключений света в Украине сегодня, 8 октября, увеличились вдвое – с прогнозируемых вчера 0,5–1,5 очередей до трех, то есть в общей сложности электроэнергии не будет до 12 часов.

Как сообщает "Укрэнерго", такие графики применяются для предотвращения перегрузки оборудования, поврежденного в результате российских обстрелов.

"В некоторых областях сегодня в течение суток вынужденно применяются графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений (объемом до 3 очередей) для всех категорий потребителей", – говорится в сообщении.

Видео дня

Также отмечается, что потребление электроэнергии снизилось на 5,5% по сравнению с тем же периодом среды. Причины изменений – увеличение объема вынужденных отключений в нескольких областях Украины.

"Активное энергопотребление сегодня целесообразно перенести на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций – с 11:00 до 15:00. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно с 17:00 до 22:00", – призвали в "Укрэнерго".

Очереди отключений – это группы потребителей электроэнергии, подлежащие отключению для сбалансирования работы энергосистемы. Потребители каждой области разделены на 6 очередей, каждая из которых состоит из 2 равных подочередей.

Чем больше дефицит электроэнергии, тем больше очередей отключений применяется. Соответственно, увеличивается продолжительность отключений электроэнергии: если 1 очередь означает 4 часа без света, то 3 очереди – это уже 12 часов. 5 и 6 очереди применяются при экстренных отключениях электроэнергии.

Отключения света в Украине – последние новости

Накануне в "Укрэнерго" сообщили, что 8 октября в части регионов Украины вводятся ограничения потребления электроэнергии в объемах от 0,5 до 1,5 очереди.

При этом 8 октября в ряде областей Украины и в Киеве были введены экстренные отключения света. Причиной аварийных отключений в Минэнерго назвали падение напряжения в высоковольтной сети в результате повреждения оборудования российскими обстрелами.

Вас также могут заинтересовать новости: