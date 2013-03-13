Посольство США объясняет Украине, что ВТО - это как альпинисты, связанные между собой

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Посольства США в Украине.

«Нотификация Украины по Статье 28 вызывала обеспокоенность большинства членов ВТО, поскольку это может вызвать беспрецедентное напряжение для международной торговой системы», - говорится в заявлении.

В посольстве отмечают, что представление Украины, всего за три года после присоединения к ВТО, выглядит как возвращение к переговорам о первоначальных условиях вступления Украины. Количество тарифных линий, о которых идет речь, делает это наибольшим представлением по Статье 28 со времени создания ВТО. «Это ненормальный способ ведения дел. Еще свыше 100 членов ВТО разделяют наше беспокойство. Если какие-то другие страны-члены ВТО пойдут по пути Украины и попробуют передоговорится об условиях их вступления в Организацию, система ВТО подвергнется беспрецедентному испытанию на прочность», - отмечают в посольстве.

По теме: ЕС просит Украину не выдвигать претензий к ВТО относительно тарифов

Что касается прав Украины по Статье 28, то в заявлении отмечается, что само по себе существование таких прав не значит, что прибегать к ним - это самый мудрый способ действий. «Подумаем о ВТО, как о группе альпинистов, связанных между собой ради безопасности, которые пытаются подняться на вершину и вернуться в полном составе в базовый лагерь. Каждый отдельный альпинист, по-видимому, имеет право отвязаться посреди восхождения, но это создаст для него и для коллег-альпинистов повышенный риск сорваться», - отмечается в заявлении.

Что касается американской антидемпинговой пошлины, наложенной на семь украинских товаров, то в посольстве заметили, что важно помнить о существовании в торговом законодательстве США взвешенного пути рассмотрения таких вопросов. «Мы рассказывали, в разных случаях, как производители и экспортеры, в том числе и из Украины, могут использовать административные и «сумеречные»/заключительные пересмотры и аргументированно принимать участие в процессе, приводя свидетельства, позволяющие или снизить пошлины, или упразднить их совсем», - отметили в посольстве, прибавив, что другие члены ВТО, даже те, в отношении которых действовали высокие пошлины, успешно пользовались этими процедурами для рассмотрения соответствующих вопросов.

Как сообщал УНИАН, Украина 12 сентября 2012 года обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины на 371 товарную линию. В течение трех месяцев члены ВТО могли подтвердить свою заинтересованность в проведении таких переговоров, и в течение двух месяцев эти переговоры должны были быть проведены.

Обращение Украины вызвало беспокойство Европейской Комиссии, поскольку может значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, составляющий почти 2 млрд евро в год. Также такие действия Украины, по мнению представителей ЕК, не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

Кроме того, по мнению экспертов, а также представителей Госдепа США, такой шаг Украины может свидетельствовать о подготовке ко вступлению в Таможенный союз.

29 ноября страны – участницы Совета ВТО по торговле товарами, включая США, государства ЕС и Китай призвали Украину отозвать свою заявку на пересмотр тарифов. В ответ Украина сообщила, что не намерена отзывать заявку, поскольку она подана в соответствии с правилами ВТО (ст. 28 ГАТТ-94)

В декабре правительственный уполномоченный по вопросам евроинтеграции Валерий Пятницкий сообщил, что около 30 членов Всемирной организации торговли согласились проводить переговоры с Украиной о пересмотре размера действующих пошлин при взаимной торговле.

Справка УНИАН. Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной организации торговли 16 мая 2008 года.

Через три года после получения членства в ВТО страны могут в течение еще трех лет изменять условия, которые были приняты при подписании соглашения о членстве в этой организации.