Оппозиция: Власть продемонстрировала, что чихать хотела на рекомендации Европы

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении политсовета «Батькивщины».

«Сегодня власть вызывающе, показательно продемонстрировала Европе, что она чихать хотела на рекомендации и замечания относительно применения выборочного правосудия. Сергей Власенко должен был вылететь в Брюссель для участия в срочных дебатах относительно Украины, вызванных, в том числе и ситуацией с незаконным лишением его депутатских полномочий. Власенко получил персональное приглашение на участие в этих дебатах», - отмечается в заявлении.

«Однако лживая прокуратура, которая накануне официально заявляла о закрытии дела в отношении Власенко из-за отсутствия состава преступления, на основании которого ему был запрещен выезд за пределы Украины, в очередной раз подтвердила, что работает по заказу только одного человека – Виктора Януковича», - заявили в «Батькивщине».

«Объединенная оппозиция считает позорный факт невыпуска Сергея Власенко за границу по официальному приглашению Европарламента очередным проявлением политических репрессий. Напоминаем, что Сергей Власенко вскоре должен будет присутствовать при оглашении решения Европейского суда по правам человека по делу Юлии Тимошенко. Мы требуем от украинской власти немедленного объяснения своих действий», - подчеркнули в «Батькивщине».

«Кроме того, мы выражаем серьезную обеспокоенность в связи с возможностью ареста руководителя группы защиты Юлии Тимошенко Сергея Власенко и усилением давления на других членов команды лидера оппозиции», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, С.Власенко заявил, что сегодня, 13 марта, его не выпустили за границу в аэропорту «Борисполь».

«Сегодня, 13 марта, в очередной пограничная служба отказала мне в выезде за границу. Сегодня я собирался по персональному официальному приглашению представителей Европарламента принять участие в срочных дебатах, которые организованы по вопросу Украины, где будет рассматриваться и позорное дело, которое рассматривал ВАСУ относительно лишения меня мандата», - сообщил С.Власенко.

Он отметил, что все это состоялось, несмотря на заявления Генеральной прокуратуры о том, что у них нет претензий к С.Власенко, и было официально обнародовано соответствующее заявление.