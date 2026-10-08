Россияне придумали, чем сбивать украинские дроны; разработку уже показали Путину

Россияне разрабатывают новую недорогую зенитную ракету для сбивания украинских дронов.

Как сообщил украинский военный портал Defense Express, кремлевскому диктатору Владимиру Путину уже показали разработку. Её стоимость составляет 1 млн руб. (почти 12 тыс. долларов). Она будет разработана на базе уже существующей неуправляемой противоградовой ракеты семейства "Алазань".

В Defense Express отметили, что пока подробности о новой ракете не разглашаются. В частности, о том, на базе какой именно ракеты "Алазань" она будет создана, ведь семейство этих ракет довольно обширно.

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В то же время аналитики портала отметили, что, учитывая размеры представленной ракеты, речь идет, вероятно, о 82,5-миллиметровой ракете "Алазань-6", а не о "Алазань-2М", которая уже снята с производства, или о более современных "Алазань-9" и "Алазань-8М" калибра 60 мм.

Что известно об "Алазань-6"

Эта ракета имеет максимальную дальность полета до 12 км, а максимальную высоту – до 9,3 км. Общая масса ракеты – 8,8 кг, из которых на ледообразующий состав приходится 0,66 кг, а также ещё 0,24 кг – на взрывчатое вещество для самоликвидации после отработки.

"Судя по всему, неуправляемую "Алазань-6" можно превратить в зенитную ракету путем замены ее головной части, где вместо системы распыления и самоликвидации теперь будут аэродинамические поверхности для управления полётом, система наведения и небольшая боевая часть для поражения цели", – говорится в анализе.

В Defense Express не исключают, что наведение ракеты на цель будет осуществляться с помощью радиокоманд с наземной пусковой установки, поскольку установка радиолокационной или инфракрасной головки самонаведения не позволила бы разработчикам уложиться в бюджет менее чем в $12 тыс.

"Пусковую установку этой новой зенитной ракеты пока не представили. Но можно предположить, что она может быть основана на переоборудованных автоматизированных пусковых установках "Элия-2", имеющих 16 направляющих под ракеты "Алазань-6", – отмечает портал.

Так, по мнению аналитиков, новая зенитная ракета на базе "Алазань-6" может стать "действительно серьезной проблемой для украинских беспилотников и даже реактивных беспилотников". Но пока эта зенитная ракета находится на стадии разработки, хотя сама "Алазань-6" производится крупными сериями еще с 2000-х годов.

Борьба с Россией в небе

Как сообщал УНИАН, ранее Сергей Флеш Бескрестнов, советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны, заявил, что зенитный дрон российских захватчиков сбил украинский воздушный шар на высоте около 8 км. Впрочем, добавил он, "к нашему счастью, почти все ветра дуют от нас в сторону РФ".

В то же время Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил ВСУ в резерве, отметил, что россияне хотят вывести свою "Герань-5" из зоны поражения дешевых дронов-перехватчиков и заставить нас тратить на нее дефицитные ракеты крупных комплексов противовоздушной обороны. Именно этим, по его словам, может объясняться попытка разогнать " Герань" до скорости 800 км в час.

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