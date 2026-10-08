Россияне придумали, чем сбивать украинские дроны; разработку уже показали Путину

Она будет создана, вероятно, на базе ракеты "Алазань-6".

Россияне разрабатывают новую недорогую зенитную ракету для сбивания украинских дронов.

Как сообщил украинский военный портал Defense Express, кремлевскому диктатору Владимиру Путину уже показали разработку. Её стоимость составляет 1 млн руб. (почти 12 тыс. долларов). Она будет разработана на базе уже существующей неуправляемой противоградовой ракеты семейства "Алазань".

В Defense Express отметили, что пока подробности о новой ракете не разглашаются. В частности, о том, на базе какой именно ракеты "Алазань" она будет создана, ведь семейство этих ракет довольно обширно.

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В то же время аналитики портала отметили, что, учитывая размеры представленной ракеты, речь идет, вероятно, о 82,5-миллиметровой ракете "Алазань-6", а не о "Алазань-2М", которая уже снята с производства, или о более современных "Алазань-9" и "Алазань-8М" калибра 60 мм.

Что известно об "Алазань-6"

Эта ракета имеет максимальную дальность полета до 12 км, а максимальную высоту – до 9,3 км. Общая масса ракеты – 8,8 кг, из которых на ледообразующий состав приходится 0,66 кг, а также ещё 0,24 кг – на взрывчатое вещество для самоликвидации после отработки.

"Судя по всему, неуправляемую "Алазань-6" можно превратить в зенитную ракету путем замены ее головной части, где вместо системы распыления и самоликвидации теперь будут аэродинамические поверхности для управления полётом, система наведения и небольшая боевая часть для поражения цели", – говорится в анализе.

В Defense Express не исключают, что наведение ракеты на цель будет осуществляться с помощью радиокоманд с наземной пусковой установки, поскольку установка радиолокационной или инфракрасной головки самонаведения не позволила бы разработчикам уложиться в бюджет менее чем в $12 тыс.

"Пусковую установку этой новой зенитной ракеты пока не представили. Но можно предположить, что она может быть основана на переоборудованных автоматизированных пусковых установках "Элия-2", имеющих 16 направляющих под ракеты "Алазань-6", – отмечает портал.

Так, по мнению аналитиков, новая зенитная ракета на базе "Алазань-6" может стать "действительно серьезной проблемой для украинских беспилотников и даже реактивных беспилотников". Но пока эта зенитная ракета находится на стадии разработки, хотя сама "Алазань-6" производится крупными сериями еще с 2000-х годов.

Борьба с Россией в небе

Как сообщал УНИАН, ранее Сергей Флеш Бескрестнов, советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны, заявил, что зенитный дрон российских захватчиков сбил украинский воздушный шар на высоте около 8 км. Впрочем, добавил он, "к нашему счастью, почти все ветра дуют от нас в сторону РФ".

В то же время Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил ВСУ в резерве, отметил, что россияне хотят вывести свою "Герань-5" из зоны поражения дешевых дронов-перехватчиков и заставить нас тратить на нее дефицитные ракеты крупных комплексов противовоздушной обороны. Именно этим, по его словам, может объясняться попытка разогнать " Герань" до скорости 800 км в час.

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