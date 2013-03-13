КНДР отменила перемирие с Южной Кореей

Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на заявление министерства народных вооруженных сил Северной Кореи. Министерство также подтвердило более ранние сообщения о том, что Пхеньян выходит из соглашений о ненападении с Сеулом.

Как пишет Лента.ру, Министерство народных вооруженных сил порекомендовало «поджигателям войны» из Сеула и США учитывать, что после выхода из перемирия, заключенного после Корейской войны 1950-1953 годов, КНДР «больше ничем не связана». Пхеньян подчеркивает, что намерен развивать свои ядерные вооружения, которые позволят ему противостоять давлению Соединенных Штатов и других мировых держав.

11 марта северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил пограничные позиции артиллерии КНДР и заявил, что Северная Корея готова нанести удар по небольшому южнокорейскому острову Пэннендо и превратить его в «море пламени». От пактов о ненападении, а также от планов совместной денуклеаризации Корейского полуострова Пхеньян отказался 8 марта. Ранее, 6 марта, Сеул заявлял, что может применить против КНДР военную силу, если Северная Корея нарушит соглашение о перемирии.

Поводами для эскалации напряженности между Северной и Южной Кореями стало успешное испытание ядерного оружия, о котором Пхеньян объявил в феврале 2013 года. Ранее, в декабре 2012 года, Северная Корея также успешно запустила в космос ракету-носитель со спутником. Южная Корея после этого стала активно проводить военные учения, в том числе с участием США. В свою очередь, США и ООН ввели против КНДР новые экономические санкции.