Власенко не выпустили из Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

«Сегодня, 13 марта, в очередной раз, пограничная служба отказала мне в выезде за границу. Сегодня я собирался по персональному официальному приглашению представителей Европарламента принять участие в срочных дебатах, которые организованы по вопросу Украины, где будет рассматриваться и позорное дело, рассматривавшееся ВАСУ о лишении меня мандата», - сообщил С.Власенко.

Он отметил, что все это произошло, несмотря на заявление Генеральной прокуратуры, что у них нет претензий к С.Власенко, и было официально объявлено соответствующее заявление.

«Это все произошло вопреки заявлению ГПУ, что у них нет ко мне претензий. Это политические репрессии, это продолжение эскалации и того, что никто не собирается останавливаться», - сказал С.Власенко.

«Поэтому я подчеркиваю, что в ближайшее время я жду ареста, и это будет следующим шагом, который делается ради того, чтобы у Юлии Тимошенко не было надлежащей профессиональной защиты по сфальсифицированным против нее уголовным делам», - заявил С.Власенко.

Защитник экс-премьера также отметил, что отказ в выезде ему за границу противоречит закону и здоровой логике, поскольку у него нет судебных решений, которых он не исполнял.

«Обращаться к Кузьмину и Пшонке почему они нарушают закон – это бессмысленное занятие, однако с точки зрения соблюдения формальностей я сегодня в их адрес напишу соответствующие письма», - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, 24 января С.Власенко не выпустили из аэропорта “Борисполь” в Страсбург на сессию Парламентской Ассамблеи Совета Европы.