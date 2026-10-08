СМИ установили личности россиян, причастных к диверсии с украинским Ан-124 в Лейпциге

Одним из координаторов операции был полковник ГРУ Денис Смолянинов.

Неудачную диверсию в аэропорту Лейпцига, где находился украинский самолет Ан-124 "Руслан", вероятно, координировала непосредственно российская военная разведка, привлекая к ее осуществлению нескольких граждан России и Беларуси. Об этом говорится в совместном расследовании The Insider и Der Spiegel, которое содержит документы и другие данные, которые, по утверждению авторов, подтверждают участие ГРУ в организации операции.

По данным расследователей, одним из координаторов операции был полковник ГРУ Денис Смолянинов. В январе 2026 года его заметили в Москве с российским торговцем оружием Андреем Усачевым. Усачев занимался производством и торговлей оружием. Впоследствии его компания начала сотрудничать с российскими силовыми структурами, а сам он привлек внимание ГРУ благодаря опыту в сфере беспилотников.

В июле Усачев связался с Олегом Левушкиным – предпринимателем из Пскова. В обычной жизни Левушкин был известен как байкер и мелкий бизнесмен – он возглавлял небольшую компанию, импортировавшую чай, кофе и специи. У него было латвийское гражданство, а значит, возможность беспрепятственно въезжать в Евросоюз. Кроме того, у него была собственная компания в Сербии, что давало весомый повод для поездок в этот регион. Именно это, по мнению разведчиков, делало его удобным для операций ГРУ в Европейском Союзе. Он привлек и других участников, которые непосредственно осуществляли диверсию.

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Исполнители диверсии

Одним из них называют гражданина Беларуси Андрея Каршакова, проживавшего в России. На его причастность указали, в частности, следы на антенне, которая использовалась для усиления сигнала управления дроном. По данным расследования, Каршаков мог быть причастен и к другой диверсии – пожару в магазине Leroy Merlin в польском Лодзи в июле 2024 года.

Тогда в магазине произошел пожар, ущерб оценивался примерно в 200 тысяч злотых. Польские СМИ не уделили особого внимания этому инциденту. А вот правоохранители обратили внимание на двух подозрительных лиц, которые побывали в Лодзи в дни диверсии.

The Insider идентифицировал одного из них как Каршакова. Другим фигурантом называют белоруса Максима Лапунова, он официально сменил себе фамилию, но пользовался старым паспортом на имя Максима Колосова. Данные о его передвижениях свидетельствуют, что незадолго до атаки в Лейпциге он путешествовал через Турцию и Сербию. По данным источников The Insider в правоохранительных органах одной из европейских стран, Лапунов с высокой степенью вероятности находился в дни диверсии в Лейпциге в Германии.

В то же время следователи не исключают, что в лейпцигской диверсии были задействованы и другие участники. Так, судя по данным о пересечении границы, Каршаков часто передвигался с тремя своими сообщниками, проживающими в России, белорусами: Романом Ковалевским, который находится в России на учете за разбой и грабеж, Вячеславом Айсиным и бывшим милиционером Денисом Шульганом. Роль сообщников Каршакова в лейпцигской диверсии пока неясна, но интересно, что Айсин регулярно бывал в Германии, в частности в Лейпциге.

Атака БПЛА в Лейпциге – что известно

Как сообщал УНИАН, 4 августа в аэропорту Лейпцига рядом с украинским самолетом "Антонов" обнаружили упавший беспилотник. Специалисты идентифицировали груз дрона как взрывчатку. Внутри пакета также находился детонатор. По данным экспертов, взрыва не произошло лишь из-за неисправности детонатора.

Американская разведка считает, что за появлением взрывоопасного беспилотника в аэропорту Лейпциг/Галле в Германии, вероятно, стоит российское правительство.

Германия уверена, что Россия несет ответственность за атаку дронов на аэропорт Лейпцига. Германия приняла решение о расширении списка лиц, находящихся под наблюдением в связи с гибридными угрозами. Также Берлин предложит в ЕС новые санкционные списки россиян, причастных к гибридным атакам.

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