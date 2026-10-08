В 'ПриватБанке' подешевела валюта: свежий курс доллара и евро на 8 октября

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 50,76 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 8 октября, снизился на 5 копеек и составляет 45,05 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 25 копеек и составляет 50,60 гривни за евро.

При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,45 гривни, а евро – по курсу 49,60 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в четверг не изменился и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался на прежнем уровне – 50,76 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

НБУ установил на 8 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,86 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,16 гривни за один евро, то есть гривня выросла сразу на 48 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 7 копеек и составляет 45,15 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,64 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 17 копеек и составляет 50,78 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,09 гривни за евро.

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