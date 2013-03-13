ЕС просит Украину не выдвигать претензий к ВТО относительно тарифов

Об этом сообщает сегодня Интернет-издание “ЕС-плюс” со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

“Комиссар ЕС по вопросам торговли Карел де Гухт передал во время саммита Украина-ЕС Президенту Виктору Януковичу официальное обращение с просьбой отзывать нотификацию в ВТО”, - цитирует издание дипломата, который занимается торговой политикой ЕС.

По информации издания, вопрос отзыва тарифов не является прямым условием для подписания будущего Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, однако может существенно повлиять на одобрение решения в Брюсселе.

“Было бы трагически, если бы Украина достигла прогресса в политических, юридических реформах, выполняя критерии, установленные в выводах Совета иностранных дел ЕС от 10 декабря прошлого года, и потом вдруг возникли бы проблемы в торговой части”, - цитирует издание другого европейского дипломата, который занимается вопросами внешней политики ЕС.

Дипломат также выразил мнение, что решение обратиться к ВТО было вызвано, скорее всего, внутренней ситуацией в Украине. В свою очередь, его коллега, который занимается торговой политикой ЕС, отметил, что ему тяжело делать выводы относительно причин появления украинской нотификации в ВТО.

“Сначала мы подумали, что причины появления нотификации – политические, поскольку она была подана в канун парламентских выборов в Украине, однако с того времени мы так и не получили никакой информации, которая бы объясняла такой демарш”, - сказал собеседник ЕС-плюс.

Он также был удивлен сообщениями в украинских СМИ о том, что 30-40 членов ВТО поддержали украинскую заявку.

“На одном из последних заседаний, кажется, под председательством Японии, председатель попросил поднять руки всех, кто хочет выступить в поддержку заявки Украины. Никто не откликнулся. В то время как против четко выступили 120 стран”, - сказал дипломат.

Он сообщил, что заявка Украины неприемлема для ЕС прежде всего из-за того, что она может создать негативный прецедент, когда обязательства, взятые на себя страной-членом при присоединении, могут быть пересмотренные уже через несколько лет после присоединения.

“За Украиной могут быть такие страны как Россия, Китай...”, - сказал дипломат.

Как сообщал УНИАН, Украина присоединилась к ВТО в 2008 году.

Осенью прошлого года Киев подал нотификацию в ВТО, в который предложил пересмотреть максимально допустимые тарифы на импортные и экспортные пошлины на 371 товарную позицию, что стало беспрецедентным случаем за всю историю существования ВТО.