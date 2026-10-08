Большинство украинцев ожидают ухудшения ситуации зимой, – опрос

Наиболее пессимистичные прогнозы у украинцев касаются экономики страны.

17% украинцев считают, что ситуация в Украине в целом этой зимой значительно ухудшится. Еще 38% полагают, что ситуация скорее ухудшится. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Rating Group.

9% считают, что ситуация в Украине в целом скорее улучшится. В то время как 3% ожидают значительного улучшения уже этой зимой. Также у украинцев спросили об их ожиданиях от зимы в различных секторах. Наиболее оптимистичные прогнозы касаются ситуации на фронте:

7% считают, что ситуация значительно ухудшится

15% думают, что скорее ухудшится

23% – что скорее улучшится

10% – что значительно улучшится

Что касается ситуации в энергетике, украинцы дали такую оценку:

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24% считают, что ситуация значительно ухудшится

39% считают, что скорее ухудшится

8% верят, что скорее улучшится

2% считают, что значительно улучшится

Самой сложной этой зимой, по мнению украинцев, может стать ситуация в экономическом секторе:

24% ожидают значительного ухудшения

47% считают, что скорее ухудшится

4% опрошенных считают, что ситуация скорее улучшится

3% – что значительно улучшится

Украинцам также задали вопрос о том, какой, по их мнению, будет ситуация с энергоснабжением этой зимой. На что они ответили:

39% считают, что ситуация будет хуже, чем в прошлом году (для сравнения, год назад так считали 38%)

47% ожидают примерно такой же ситуации

9% считают, что ситуация будет лучше (год назад этот показатель был на 2 пункта выше)

Россия уже начала атаковать украинскую энергетику

Напомним, в Украине уже начали вводить экстренные и плановые отключения света в ряде регионов. Заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов объяснил это падением напряжения в высоковольтной сети в результате повреждения оборудования российскими обстрелами.

Аналитики из Института изучения войны ранее отмечали, что в этом году РФ раньше начала наносить удары по украинской энергетике. По их мнению, Москва спешит нанести максимальный ущерб до того, как Украина успеет разработать эффективные средства противодействия реактивным БПЛА.

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