Большинство украинцев ожидают ухудшения ситуации зимой, – опрос

17% украинцев считают, что ситуация в Украине в целом этой зимой значительно ухудшится. Еще 38% полагают, что ситуация скорее ухудшится. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Rating Group.
9% считают, что ситуация в Украине в целом скорее улучшится. В то время как 3% ожидают значительного улучшения уже этой зимой. Также у украинцев спросили об их ожиданиях от зимы в различных секторах. Наиболее оптимистичные прогнозы касаются ситуации на фронте:
- 7% считают, что ситуация значительно ухудшится
- 15% думают, что скорее ухудшится
- 23% – что скорее улучшится
- 10% – что значительно улучшится
Что касается ситуации в энергетике, украинцы дали такую оценку:
- 24% считают, что ситуация значительно ухудшится
- 39% считают, что скорее ухудшится
- 8% верят, что скорее улучшится
- 2% считают, что значительно улучшится
Самой сложной этой зимой, по мнению украинцев, может стать ситуация в экономическом секторе:
- 24% ожидают значительного ухудшения
- 47% считают, что скорее ухудшится
- 4% опрошенных считают, что ситуация скорее улучшится
- 3% – что значительно улучшится
Украинцам также задали вопрос о том, какой, по их мнению, будет ситуация с энергоснабжением этой зимой. На что они ответили:
- 39% считают, что ситуация будет хуже, чем в прошлом году (для сравнения, год назад так считали 38%)
- 47% ожидают примерно такой же ситуации
- 9% считают, что ситуация будет лучше (год назад этот показатель был на 2 пункта выше)
Россия уже начала атаковать украинскую энергетику
Напомним, в Украине уже начали вводить экстренные и плановые отключения света в ряде регионов. Заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов объяснил это падением напряжения в высоковольтной сети в результате повреждения оборудования российскими обстрелами.
Аналитики из Института изучения войны ранее отмечали, что в этом году РФ раньше начала наносить удары по украинской энергетике. По их мнению, Москва спешит нанести максимальный ущерб до того, как Украина успеет разработать эффективные средства противодействия реактивным БПЛА.