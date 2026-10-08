Вышел тизер нового фильма Павла Острикова – режиссера кинохита 'Ты – Космос' (видео)

Съемки фильма под названием "Трагедия" планируется начать летом 2027 года.

Вышел первый тизер фильма "Трагедия" – новой работы режиссера хитовой научно-фантастической трагикомедии "Ты – Космос" Павла Острикова.

Как сообщили в пресс-службе кинокомпании ForeFilms, занимающейся производством фильма, события происходят в недалеком будущем, где война закончилась. Древнегреческие боги, свергнув христианского бога, теперь правят миром. Профессор философского факультета Юрий Волошин вместе со студентом Колей отправляется в путешествие по Украине в Царство Мертвых, чтобы вернуть своих близких из загробного мира.

Анимационная стилистика тизера в определенном смысле символична и продолжает традицию, заложенную кинокомпанией ForeFilms еще в фильме "Ты – Космос", отмечают продюсеры.

Видео дня

Как и в предыдущих работах, в "Трагедии" сценарист и режиссер Павел Остриков продолжает работать на стыке различных жанров, использует разнообразные стилистические приемы и добавляет неожиданные сюжетные ходы, при этом не забывая поднимать актуальные темы. История по форме напоминает древнегреческую трагедию, где неотъемлемой частью произведения является хор. И именно он станет одним из ключевых художественных решений в фильме, пропевая на протяжении картины определенные части сюжета и связывая историю в единое целое. События картины развиваются в жанре магического реализма, где герои воспринимают фантастические явления как повседневность, поясняют в кинокомпании.

"Несмотря на название проекта, по жанру это скорее трагикомедия, потому что даже в мрачные времена есть место для надежды и юмора. Я верю в силу юмора как инструмента рефлексии, поэтому хочу в своей будущей картине найти баланс между драмой и комедией. Мне важно рассказать эту историю, потому что для меня это терапия, которая помогает примириться с реальностью. Я верю в силу искусства, верю, что взгляд на события под другим углом иногда дает возможность увидеть больше", – рассказал Остриков.

Продюсерами фильма выступают Анна Яценко и Владимир Яценко, соучредители компании-производителя ForeFilms. Ранее они продюсировали такие украинские фильмы, как "Я и Феликс", "Отражение", "Люксембург Люксембург", "Ты – Космос" и другие.

"Сейчас многие творцы не только в кинематографе, но и в целом в культуре стремятся "заглянуть" туда, где война закончилась и где мы, как страна и нация, выстояли. И поэтому мы рассказываем эту историю именно в такой фантасмогорической форме, где нет России, а сосуществуют древнегреческие боги. Некоторых богов люди придумывают сами, а вход в царство мертвых нужно еще хорошенько поискать. Мы получаем удовольствие, создавая этот прекрасный и новый мир, который одновременно будет вдохновлять и дарить настоящее кинематографическое наслаждение", – размышляет продюсер Анна Яценко.

Сейчас проект находится на этапе разработки, а съемки планируется начать летом 2027 года. Он реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.

Напомним, впервые о том, что Остриков работает над "Трагедией", стало известно летом 2026 года.

Вас также могут заинтересовать новости: